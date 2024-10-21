渣打印度個人信貸業務售予當地銀行

專注財管中小企等領域 今年8月才被委任為渣打印度及南亞財富及零售銀行主管的Aditya Mandloi對媒體表示，今次決定剝離個人貸款帳簿，與該行聚焦於財富管理、富裕富戶及中小企領域一致。他指出，印度繼續是渣打集團網絡的關鍵市場，以財富及零售銀行和企業投資銀行作為基石，該行會繼續推動在印度市場投資及增長。他向客戶承諾今次的交易會達成無縫交接。

據Kotak披露，是次承接渣打印度的個人貸款帳簿，主要為俗稱標準貸款的良好貸款業務，即不受違約或受壓的貸款。外媒報道指，印度的個人貸款市場需求強勁，但是競爭變得異常激烈。印度儲備銀行更於去年11月要求銀行需要因應貸款需求飆升所導致風險升溫，預留更多資本金去應對。

按市值計，Kotak市值達442.27億美元，為當地市值排名第5的銀行，在截至9月底止的第二財季，該銀行淨利潤按年增長近5%，至334.37億盧比（相當於逾31億港元），而渣打印度則為該國最大外資銀行。