金價周漲2.4%未見頂 內地客沽貨轉買股

黃金價格近期多度破頂，其中現貨金上周便累漲2.4%，曾高見每安士2,722.87美元，黃金期貨價格亦高見2,737.8美元。分析員相信，隨着美國大選日期愈來愈近，加上中東地緣政治繼續發酵，金價向上動力仍然存在，惟獲利回吐壓力亦不少，尤其內地投資者已見套金買股的情況。

滬期貨成交季縮25% 內地閱寶黃金集團投資總監張波表示，近期有一位大客戶把他兩公斤的黃金賣掉，獲利後套現約120萬元人民幣，把資金全部投入股市。世界黃金協會研究部資深分析師賈舒暢亦指出，上海期貨交易所的黃金期貨成交量按季下降25%，主因股市表現強勁和人民幣計價金價波動性下降，可能令黃金投資者另覓其他投資。隨着內地投資者風險胃納擴大，對黃金的投資需求或會減慢。

零售黃金需求方面，賈指，隨着第四季黃金消費旺季到來，預計黃金需求將會改善。另外，內地政府積極的刺激經濟計劃逐步展開，包括有機會進一步擴大財政支持，他認為，消費者信心和可支配收入的提升應有助於支持金飾消費。

至於國際金價，Altavest的共同創始人兼管理合夥人Michael Armbruster相信金價仍未到頂，「黃金的主要驅動因素沒有改變，失控的美國政府支出最終迫使聯儲局貶值美元」，而金磚國家或有更多去美元化計劃的消息，都有利金價。另SIA財富管理公司的投資組合經理兼首席市場策略師Colin Cieszynski表示，近日金價也受到歐洲央行減息的支撐，「這提醒大家，大多數主要央行貨幣政策已經進入寬鬆模式，而不僅僅是聯儲局。」

金價年內反覆上揚