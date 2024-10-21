IMF警告全球受低增長巨債國安夾擊

國際貨幣基金組織（IMF）本周舉行秋季年會之前，總裁格奧爾基耶娃「放口風」稱，全球經濟中期增長乏力，受低增長及高負債夾擊之外，國家安全已成為許多國家最關心的議題，這從未在經濟相互依賴度如此高的時代發生過。即使強如世界最大經濟體，美國截至今年9月底止年度財政赤字高達1.83萬億美元，創下歷來第3高水平。

貿易失推動經濟作用 自今年10月起展開第二個5年任期的格奧爾基耶娃日前表示，中期經濟增長雖然不會大幅低於疫情前水平，但增長動力不足以消除貧困問題，亦不足以創造各國所需的就業職位，也無法產生政府所需的稅收，來償還沉重的債務負擔，同時滿足龐大的投資需求。

她又指，接連出台的貿易限制措施，令貿易將不再發揮過往的增長引擎作用，反而正破壞經濟，在國家公共債務居高不下的情況下，對增長乏力的全球經濟雪上加霜。她的警告所言非虛，只要將視線轉向美國，帳目就會一目了然。

美財赤14萬億歷來第3高 美國財政部日前公布，2024年財政赤字約1.83萬億美元（約14.2萬億港元），僅次於疫情期間的2020年和2021年，比2023年增加8.14%或1,380億美元，反映出美國政府正面臨巨大的財政壓力。2024財年赤字規模佔國內生產總值（GDP）為6.4%，亦高於去年的6.2%。

儘管美國最新赤字比原預估1.91萬億美元及中期預估的1.98萬億美元低，但在高息因素帶動債務利息成本、社會保障項目及國防支出帶動下，導致赤字續高企。全年收入錄4.9萬億美元，但仍難以彌補全年總支出6.75萬億美元的龐大開銷。