晶片設備出口限制 成亞太科企風險

在人工智能（AI）一日千里的年代，半導體是科技得以日新月異的戰略物資，受地緣政治影響尤深，隨時對國際企業的資本開支帶來巨大壓力。國際機構標準普爾全球評級信用分析師Clifford Kurz在最新評論指出，亞太地區科技公司面臨的主要風險，集中在取得半導體和晶片製造設備的問題。

美客戶促廠房遷出中國 除了普遍企業面臨着貿易關稅不斷升級的風險之外，亞太科企對於國家之間的科技往來限制，幾乎時刻都不能掉以輕心。為應對日益增長的地緣政治風險，不少美國客戶正在敦促供應商將供應鏈轉移到中國境外。

Clifford Kurz直言，生產轉向中國以外的地區，對於生產商來說，影響將是破壞性且成本高昂。然而，該機構授予評級的科技公司大多擁有充足的現金緩衝，有能力抵銷轉型過程中更高的資本支出、成本和效率損失。

強國之間的地緣政治風險，對全球商業造成的重大干擾，從來不容忽視。外媒引述日本名古屋外國語大學教授真家陽一指出，受新冠疫情影響，日本企業被迫開始考慮重新構建供應鏈。而且由於中美矛盾日益尖銳，以及地緣政治風險增加，出現了日企在先進領域重新考慮與中國企業合作的趨勢。惟他補充，在與中國企業開展技術合作時，看清機會與風險至關重要，需要做好相應的準備並多加注意。