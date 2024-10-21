世銀：中東局勢惡化重創經濟

繼國際機構標普全球副董事長、能源專家Daniel Yergin提醒，中東衝突升級令全球經濟步入空前危險時期之後，世界銀行行長邦高（Ajay Banga）警告，倘若中東局勢惡化，環球經濟可能會受到明顯打擊。

即使以色列傳出可能避免攻擊伊朗的石油基礎設施，石油輸出國組織（OPEC）和國際能源機構（IEA）相繼調降全球石油需求增長預估，但持續一年之久的以巴衝突未見落幕。

戰事擴礙資源石油供應 邦高指，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在加薩地帶爆發的戰爭，目前對環球經濟影響有限，但若戰事擴展至其他地區，例如對環球經濟有較大貢獻的國家和地方加入戰事，問題可能會變得嚴重，因不單在金額上，亦牽涉資源、金屬及石油等供應問題。

邦高估計，以軍在加薩的軍事行動，對加薩當地帶來的損失介乎140億至200億美元（即最多約1,560億港元），而以軍轟炸黎巴嫩對當地帶來的損失暫時難作估算，惟損失規模怕且只會有增無減。

世銀已為巴勒斯坦自治政府提供3億美元援助，冀能協助應對目前危機，數額為平常6倍，但相信遠不足以解決當地需要。另外，他提到，多個跨國金融機構及加薩附近國家組成專家團，研究一旦各方達成停火協議，短線與長線解決加薩情況的方案。