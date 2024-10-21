產經

全球產值5年恐失113萬億

地緣政治緊張局勢持續升溫，導致國際貿易不穩的擔憂日益加劇。 地緣政治緊張局勢持續升溫，導致國際貿易不穩的擔憂日益加劇。
地緣政治緊張局勢持續升溫，導致國際貿易不穩的擔憂日益加劇。
憂地緣衝突釀海運危機 中斷80%貿易量
儘管今年只餘兩個多月時間，但全年環球經濟格局仍未有定數，尤其是愈接近美國總統大選，中東局勢又未見降溫，加上中國經濟打出「組合拳」刺激經濟，愈來愈多國際機構調整經濟展望。英國保險組織勞合社（Lloyd's）更預期，地緣政治衝突恐加劇供應鏈的脆弱性，全球經濟可能在5年內面臨14.5萬億美元（約113.1萬億港元）的損失。
該保險組織在本月發表聲明指，全球80%以上的貿易量，相當於約110億噸商品，都是依靠海運運輸。假設地緣政治緊張局勢導致主要貿易路線中斷，對全球經濟穩定而言，將是一大威脅。在最極端情境下，全球經濟損失甚至有機會高達50萬億美元。
供應鏈受損 歐或失26萬億
如果地緣政治衝突熱點的基礎設施嚴重受創、實施制裁及航道受損，全球貿易網絡重新調整之下，勢必付出高昂代價。經濟損失可能因地區而異，當中涉及各地區對國際貿易、全球其他國家商品的依賴有多深，以及捲入衝突的程度。以歐洲為例，半導體等產業高度依賴海外供應鏈，5年內經濟損失估計多達3.4萬億美元（約26.5萬億港元）。
國際貿易不穩的擔憂日益加劇之際，保險市場的警告凸顯了衝突可能帶來的深遠影響，不僅影響直接的地緣政治區域，還波及更廣泛的全球經濟。不過，美國下月的總統大選，更令金融市場躁動不安，不但隨時牽動對華外貿的神經，歐洲經濟亦有機會面臨顯著的下行風險。
美貿易保護主義加劇困境
市場關注美國大選的結果，但歐洲專家普遍認為，無論是民主黨總統候選人賀錦麗臨危受命最終成為王者，還是共和黨總統候選人特朗普重返白宮，歐洲也將面臨國防開支上升和出口受挫等挑戰。
外媒引述歐洲智庫CER副主任Zach Meyers分析說，「不管誰贏得大選，美國的政策方向一致，只是特朗普變得更不可預測。」他坦言，在不削減與中國之間的貿易情況下，尚不清楚歐洲能否仍在美國經濟增長中受惠。
由高盛、瑞銀及巴克萊等投行先後預示，歐洲經濟將為特朗普政府重新引發貿易緊張局勢「埋單」。因特朗普早已揚言，將對所有進口商品徵收最多20%的關稅，以刺激美國製造業，所以也會上調墨西哥和歐盟汽車部件的稅項。巴克萊料，歐洲企業的盈利恐面臨高個位數的跌幅。
瑞銀提醒，歐洲投資者以至企業等各界人士急需解決的兩個關鍵問題，分別是貿易和國防。無論是出口或進口，美國都是歐盟最大的貿易夥伴。瑞銀預期，市場焦點主要集中在美國針對歐洲的任何貿易保護主義舉措上，這種情況在任何候選人的領導下都可能發生。這不僅涉及歐美之間的雙邊貿易，美國對華政策也影響了歐盟與世界第二大經濟體的貿易方式。
估明年GDP增長降至1.4%
如果歐洲將更多資金轉移到烏克蘭以彌補美國支持度的減弱，在俄烏衝突一日未結束的情況下，該行直言，不難看到歐洲國家額外的財政壓力。特朗普再次擔任總統的話，會加大需盡快提高國防支出預算的風險，賀錦麗則可能會給予歐洲更多時間。
就美中關係對濟影響而言，經濟學人智庫（EIU）認為，兩國之間的競爭仍將在多個方面存在，預計無論明年誰控制參眾兩院，均會進一步劍指中國。如果白宮黨派更迭，2025年中美兩國關係可能會大幅惡化，引發全球進一步的地緣政治擔憂。EIU預測，今年全球國內生產總值（GDP）實際增長率為2.4%，明年減速至1.4%，遠低於2010年代的3%。
外界普遍對地緣政治風險預期升溫外界普遍對地緣政治風險預期升溫
外界普遍對地緣政治風險預期升溫
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