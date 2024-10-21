全球產值5年恐失113萬億

憂地緣衝突釀海運危機 中斷80%貿易量 儘管今年只餘兩個多月時間，但全年環球經濟格局仍未有定數，尤其是愈接近美國總統大選，中東局勢又未見降溫，加上中國經濟打出「組合拳」刺激經濟，愈來愈多國際機構調整經濟展望。英國保險組織勞合社（Lloyd's）更預期，地緣政治衝突恐加劇供應鏈的脆弱性，全球經濟可能在5年內面臨14.5萬億美元（約113.1萬億港元）的損失。

該保險組織在本月發表聲明指，全球80%以上的貿易量，相當於約110億噸商品，都是依靠海運運輸。假設地緣政治緊張局勢導致主要貿易路線中斷，對全球經濟穩定而言，將是一大威脅。在最極端情境下，全球經濟損失甚至有機會高達50萬億美元。

供應鏈受損 歐或失26萬億 如果地緣政治衝突熱點的基礎設施嚴重受創、實施制裁及航道受損，全球貿易網絡重新調整之下，勢必付出高昂代價。經濟損失可能因地區而異，當中涉及各地區對國際貿易、全球其他國家商品的依賴有多深，以及捲入衝突的程度。以歐洲為例，半導體等產業高度依賴海外供應鏈，5年內經濟損失估計多達3.4萬億美元（約26.5萬億港元）。

國際貿易不穩的擔憂日益加劇之際，保險市場的警告凸顯了衝突可能帶來的深遠影響，不僅影響直接的地緣政治區域，還波及更廣泛的全球經濟。不過，美國下月的總統大選，更令金融市場躁動不安，不但隨時牽動對華外貿的神經，歐洲經濟亦有機會面臨顯著的下行風險。

美貿易保護主義加劇困境 市場關注美國大選的結果，但歐洲專家普遍認為，無論是民主黨總統候選人賀錦麗臨危受命最終成為王者，還是共和黨總統候選人特朗普重返白宮，歐洲也將面臨國防開支上升和出口受挫等挑戰。

外媒引述歐洲智庫CER副主任Zach Meyers分析說，「不管誰贏得大選，美國的政策方向一致，只是特朗普變得更不可預測。」他坦言，在不削減與中國之間的貿易情況下，尚不清楚歐洲能否仍在美國經濟增長中受惠。

由高盛、瑞銀及巴克萊等投行先後預示，歐洲經濟將為特朗普政府重新引發貿易緊張局勢「埋單」。因特朗普早已揚言，將對所有進口商品徵收最多20%的關稅，以刺激美國製造業，所以也會上調墨西哥和歐盟汽車部件的稅項。巴克萊料，歐洲企業的盈利恐面臨高個位數的跌幅。

瑞銀提醒，歐洲投資者以至企業等各界人士急需解決的兩個關鍵問題，分別是貿易和國防。無論是出口或進口，美國都是歐盟最大的貿易夥伴。瑞銀預期，市場焦點主要集中在美國針對歐洲的任何貿易保護主義舉措上，這種情況在任何候選人的領導下都可能發生。這不僅涉及歐美之間的雙邊貿易，美國對華政策也影響了歐盟與世界第二大經濟體的貿易方式。

估明年GDP增長降至1.4% 如果歐洲將更多資金轉移到烏克蘭以彌補美國支持度的減弱，在俄烏衝突一日未結束的情況下，該行直言，不難看到歐洲國家額外的財政壓力。特朗普再次擔任總統的話，會加大需盡快提高國防支出預算的風險，賀錦麗則可能會給予歐洲更多時間。

就美中關係對濟影響而言，經濟學人智庫（EIU）認為，兩國之間的競爭仍將在多個方面存在，預計無論明年誰控制參眾兩院，均會進一步劍指中國。如果白宮黨派更迭，2025年中美兩國關係可能會大幅惡化，引發全球進一步的地緣政治擔憂。EIU預測，今年全球國內生產總值（GDP）實際增長率為2.4%，明年減速至1.4%，遠低於2010年代的3%。

外界普遍對地緣政治風險預期升溫