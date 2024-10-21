「特朗普交易」當炒 銀行小型股受捧

美國股市近日屢創新高，標指亦已連升6周。隨着美企季績期開始，上周率先放榜的大型金融股普遍表現不錯，加上距離美國總統大選及聯儲局議息僅數周時間，這段期間不同的消息都會影響到金融市場波動。由於美國前總統特朗普再次入主白宮的機會上升，最近市場又再炒作「特朗普交易」策略，銀行股、小型股、美元再度受到青睞。

市場普遍預期，特朗普一旦再入主白宮，因為潛在的關稅措施將推升通脹，為美國利率及美元提供支撐。他的減稅主張及貿易保護政策亦會普遍地利好小型股、本地製造業股等；與此同時，他對金融機構監管較為寬鬆的立場，亦會利好金融股。

波音傳研售部分資產 除了政治相關的消息，市場焦點自然會落在影響聯儲局減息步伐的經濟數據，惟本周缺乏關鍵的重點經濟數據消息，只有標普全球公布的美國及其他經濟體的採購經理指數（PMI）。然而，市場一般更加重視美國供應鏈協會（ISM）公布的PMI數據，標普全球的美國PMI參考意義有限。

企業消息方面，本周多隻大型藍籌榜即將放榜，包括可口可樂、3M、波音（Boeing）等。其中，波音公司近期屢傳出新消息，繼先前的裁員消息後，有傳該公司目前正尋求出售部分資產，以改善其財務狀況。

另外，天風國際證券分析師郭明錤表示，英偉達（Nvidia）最近的Blackwell GB200伺服器晶片訂單中，微軟是最大的客戶，甚至乎超越了其他雲服務供應商的訂單總和。整體而言，Blackwell於第四季的訂單顯著地增長3至4倍。

本周環球財金焦點