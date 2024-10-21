恒指本周或維持上落市 未宜太進取

恒生指數上周企穩在兩萬點以上收市，但成交額逐漸減少，分析員認為，如果動能減少，港股將進入整固階段，本周或維持上落市格局，恒指縱升穿21,000關或見回吐，投資者未宜太進取。值得留意是，多隻藍籌和大型股份會在本周公布第三季業績，在9月底大市上升的推動之下，業績表現理想的公司或受捧，至於是否值得追入，仍要看派息預期是否理想。

中國證監會周日在社交平台透露，近日召開進一步全面深化資本市場改革專題座談會，與專家學者與媒體負責人深入交流。主席吳清表示，希望專家學者客觀理性講好中國經濟和中國資本市場故事，傳遞信心和正能量。與會者亦一致認為，要珍惜、呵護當前良好勢頭，通過進一步全面深化資本市場改革激發市場活力，以改革實績實效進一步穩預期、強信心。

有盈利支撐股份望跑出 銀河證券業務發展董事羅尚沛預期，10月底或11月初的中方重大會議前或會有更多部委官員講話或宣布政策，但一如之前多個官方發布會所見，暫時未能對大市顯著反彈抱有太大期望。雖不能奢望大市成交重上幾千億元，但目前「千幾億，夠做啦」，故他預料恒指本周在20,200至20,800點之間徘徊，如跌穿兩萬點，投資者可考慮入貨，但大市整固期或持續幾周。

中泰國際稱，從估價及風險溢酬的角度，恒指在19,500點以下才會有更大的吸引力，但短期則在19,700至20,100點有技術性支撐，21,200點以上的成交密集區沽壓會較大，短期難望突破。板塊方面，有盈利支撐及估值合理的股份會率先跑出。該行偏好盈利增長持續改善、股東回報提升的互聯網龍頭股；受惠資本市場回暖的內險股；捕捉業績穩健的消費板塊，如家電、餐飲、博彩、文旅等龍頭股。

港交所上季料多賺7% 市場預計，港交所第三季盈利按年或升7%，至約32億元。至於平保的第三季新業務價值按年或增20%，升幅可能較上半年提速。