今再降貸息 學者：非短期刺激

中國人民銀行行長潘功勝上周已率先預告，今日會再次下調貸款市場報價利率（LPR）0.2至0.25個百分點，亦是今年內第三次的減息；今年底前亦會再次降低存款準備金率。作為近期一系列救市政策的其中一環，分析指今次明顯是要彰顯本輪政策調整的決心，以穩定市場的預期，而不是單純靠「放水」短期刺激市場。

上海財經大學校長劉元春指出，目前各大政府部門圍繞着房地產止跌回穩、股票市場提振進行大量的政策投入，對逆周期調整、擴內需，以及對於企業的紓困出台了一系列政策。這些政策並不是「急就章」，也不是短期行為的簡單刺激政策。

美減息造就幣策空間 他說，如果這是像很多人講的「放點水、讓大家緩緩氣」的模式，大可不必在政策框架上進行大調整。今次的政策方案中，不僅有短期擴需求的方案，同時還有大量改革、結構調整方案。「我們一定要看到這一輪政策調整所體現的決心，以及這一輪政策調整隱含的結構和制度調整的深刻內涵。」

加拿大皇家銀行（RBC）財富管理高級投資策略師段乃榕認為，這輪政策轉向的時機亦相當巧妙，包括美國已正式步入減息周期，使中國有更大的貨幣政策調整空間，「可以說中國政府等待這一時機等了相當長的時間」。再者，由於許多地方的樓價已跌逾兩至三成，意味樓價跌幅已相當於首期的金額，若樓價進一步下跌，可能出現大規模的業主斷供問題，繼而對金融系統構成風險。

另外，全球系統重要性金融機構會議日前在北京召開，29家俗稱為「大到不能倒」的全球系統重要性銀行（G-SIB）均有參與，以「創新驅動與金融變革」為主題，圍繞金融機構如何支持科技創新發展、新技術在金融業的實踐應用和深遠影響等交流意見，提出政策建議。