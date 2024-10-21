國策轉向 中資股勢續漲

RBC籲超配 看好互聯網非必需消費股 中港股市近期表現相當波動，於上月底開展一輪升勢後又突然大幅回吐，及至上周五恒指又因政策消息而錄得單日逾700點的升幅。歸根究柢，市場的波動主要是受到政策消息所主導，而「政策市」向來也是最難預測。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理高級投資策略師段乃榕接受本報訪問時稱，近期中國股市的反彈亦可能會持續較長時間，而不像先前般短線炒作，又謂今次政策轉向可與2022年底時、內地結束新冠疫情防控政策相提並論。該行最近亦上調了對中國股市的評級至「超配」（Overweight），看好互聯網及非必需消費品行業。

內地最近公布的一系列救市政策「組合拳」，涉及從財政到貨幣政策的各個方面，但這些政策能否轉化為推動經濟乃至股市的動能，實際上仍有待觀察。段乃榕指出，接下來可以留意多個關鍵指標，首先是消費數據，此前十一假期的國內遊客數目及總體旅遊開支都有所增長，屬於積極的信號，可惜的是遊客的人均消費卻有所下跌，當然這可能與更多遊客選擇到低端城市旅遊有關。而接下來的消費信心指數，亦能反映政策是否有效刺激復甦。

房地產不穩 經濟難言好 就企業層面而言，則必然要關注採購經理指數（PMI），特別是反映需求的新訂單指數，因為這能夠直接判斷出工廠訂單是否上升。另外，狹義貨幣供應（M1）亦要留意，她解釋︰「如果企業經營活動明顯好轉，就需要把相當大部分的定期存款轉為活期、現金，這樣的話一定會導致M1快速上升。」

從資產價格角度來看，二手樓市亦不容忽視，因為在中國有大約六成的居民資產都屬於房地產。「任何一個國家，房地產市場如果不穩定，經濟都難有好的表現，在中國更是如此。」她亦解釋，之所以要特別關注二手樓售價，是因為部分城市尚未全面取消新樓售價的限制措施。

預期救市措施陸續出台 段乃榕相信，接下來一段時間仍會陸續見到更多政策出台，期望一至兩個季度後，可逐步見到企業的盈利與業績指引有所改善。就板塊而言，她比較看好之前「跌得較深」的互聯網股、非必需消費股，尤其是這些板塊都可望在經濟復甦中受惠。對於近日中港股市的大起大落，她解釋稱，由9月底開始的升勢，多數是由對沖基金主導，暫時未見一些外國的長倉基金入市，普遍而言，環球基金對中國市場的配置仍然略為偏低。

展望後市，許多人都擔心接下來的美國總統大選可能影響到金融市場，特別是共和黨候選人、前總統特朗普已多次表明，在他再次執掌白宮後會對中國施加大額關稅。不過，關稅言論其實可能是對中國談判的籌碼，未必會全數執行，一旦特朗普上台後對華的態度未如預期般激進，那麼反而可能有利於中國股市。段氏認為，真正影響中港股市的關鍵始終在於中國的經濟表現，惟出於風險平衡的考慮，可選擇一些不太受美國貿易政策影響的板塊。

段乃榕認為，真正影響中港股市的關鍵始終在於中國的經濟表現。 內地LPR近年變化 滬綜指年內表現