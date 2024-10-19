華經濟已臨拐點 資本市將助脫險

中國第3季經濟增速創6個季度最低水平，且已連續兩季放緩，顯然已到了確認下跌趨勢的臨界點，促使近月當局連環重拳，力保末季止跌回穩，並為明年經濟景氣作鋪墊。資本市場是時候發揮彌補財政與貨幣政策不足的功能，投資者得放下2015年A股大冧市的歷史包袱，正視這些年金融監管與經濟結構改革的成果，爭取釋放改革紅利，自信務實地體現中國特色現代資本市場的發展潛力。

中美博弈不斷升級，房地產市場及地方政府債務問題嚴重打擊消費與投資，內地通縮與衰退的壓力愈來愈大。近月中央連環出重拳刺激經濟，惟財政與貨幣政策始終有局限，需要資本市場發展的高度配合，才可打開新局。

過去，A股曾協助國企脫困，而隨着全面深化改革和完善社會主義市場經濟體制，資本市場理應已成為中國經濟發展中不可或缺的主體。不過，長時間以來，A股市場表現一直與中國經濟規模擴張的步伐脫節，皆因曾幾何時A股的無序發展，嚴重損害投資者利益，市場中的圈錢行為，內幕交易令人深痛惡絕，2015年A股大冧市到了不能不忍痛改革的地步。經歷了一系列完善法規、強監管，推行註冊制等深化改革措施後，市場冀盼中國資本市場功能可真正回歸，以更好地配置資源，為低迷得不合理的中國資產重新定價。

事實上，作為經濟運行的晴雨表、資源配置重要平台，資本市場既能為企業融資，又是投資者獲取回報之地，也是宏觀經濟和產業市場的重要承載。環顧世界各大經濟體，資本市場高效運作對宏觀經濟調控的重要性，作為全球第二大經濟體的中國，不可能有例外。

如何建立價值投資理念，是中國投資者需要學習建立的基礎，以走出一放即亂，一亂即收，一收即死的惡性循環，這除了需要企業與散戶參與者改變「一窩蜂」的投資行為外，還得提升機構投資者及海外投資者等長線資金的參與比例，而這與推動人民幣國際化也是相輔相成的。

見到今年以來，中國經濟下行壓力累積，政策密集出台，外資每周、每月頻密地調整中國經濟增長預測，看似兒戲，實際上也反映中國經濟狀況的不確定性，這是投資大忌。一不出招，一出招穩增長、強信心，得精準到位，A股市場也應體現韌性，在消化政策出場的大幅波動過後，得以體現實際的企業盈利增長和分紅能力，做好市場建設，保障投資者利益，構建良好的投資氛圍，來留住和吸引更多內、外資金參與。

明白這背景，就不會因短期的市況大上大落而嚇跑。各財政與貨幣政策刺激措施現已明確推展，拖着經濟增長後腿的房地產市場和地方財政問題也得到正視，如今最需要是耐心。

看官得對中國資本市場與宏觀經濟調控的戰略配合方針保持信心，A股有望一脫「負回報」的資產形象，成為合理反映中國經濟發展的理想投資選項。若這次A股成功重新啟航，將為中國經濟實現高質量發展又一里程碑。