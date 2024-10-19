券商點股：貝殼受惠華樓市回暖

港股開始進入整固行情，反映市場已從早前的亢奮回歸理性，而在等候內地後續政策的期間，焦點有機會轉移到外圍。其中，美元近期反彈、聯儲局激進減息的機會下降，以及11月初美國總統大選，相信都是市場的關注焦點。走勢上，恒生指數目前的主要上落範圍見於19,700至21,133點之間，隨着大市成交量出現回降，估計短期動力也將有所減弱。

家裝房屋租賃業務轉旺 9月底開始，內地明顯加大了對房地產的政策支持力度，政治局會議上更提出要促使房地產止跌回穩，令市場重新關注內房股份。有別於房地產開發商，貝殼屬於相對輕資產的經營模式（地產經紀中介及相關增值服務），相信低負債比率的貝殼可優先獲得市場的關注。

事實上，在現時市場買樓信心仍處於逐步恢復的情況下，存量房和新房買賣業務仍有待提升，但對公司的家裝家居及房屋租賃服務，卻可以帶來正面推動作用，也對公司整體業務可以構成全面對沖。以上半年業績來看，貝殼家裝家居及房屋租賃服務的營業額，分別錄得有59.9%和1.8倍的按年增長。建議可於48元或以下買入，向上阻力位66元，支持位38元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）