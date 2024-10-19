專家樓評：港財務機構助另類買家上會

許多人對財務機構的第一印象都是貴利息，甚至以為會影響往後的信貸紀錄。其實，在借貸方面，除銀行可提供按揭貸款外，坊間亦有其他非銀行財務機構為不同類型買家解決置業疑難，提供與傳統銀行不同的按揭計劃，在不同方面展現出獨有優勢。

有別於傳統銀行，這些財務機構的運作模式相對靈活，流程上通常較為簡化，一般可提供較快捷的貸款審批流程，因為審批過程中所需文件和程序通常較少，借貸人有機會不需要提供繁複證明的情況下，便能在短時間內獲得貸款，對急需資金的買家來說尤為重要。另外，非銀行財務機構會提供比傳統銀行更高的貸款額，對於需要大額貸款的買家來說有一定吸引力，可方便他們購買更高價單位。

審批準則更具彈性 貸款條件方面，非銀行財務機構或會比傳統銀行彈性，不僅僅依賴於固定的評估標準，亦會根據借貸人的個人背景及經濟狀況而調整其審批準則，並會根據借貸人的要求提供合適的建議，令更多未能通過傳統銀行審核的借貸人能夠獲批按揭，特別是對於非固定收入、自僱人士或信用紀錄不太完善的人士。

資料顯示，今年首8月的現樓按揭個案中，透過非銀行財務機構承做按揭的佔比約6%，樓花按揭個案佔比則約9%，可見以非銀行財務機構承做按揭亦有一定市場。

非銀行財務機構提供多樣化的按揭產品，並能夠滿足不同借貸人的需求，對於那些尋求靈活快捷貸款解決方案的借貸人來說，無疑是一個值得考慮的選擇。不過，借貸人必須根據自己的財務狀況以及衡量風險，選擇最合適及能力範圍內的按揭計劃，並且尋找合法、專業、有信譽及可靠的財務機構，才可成功又安心地上車。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明