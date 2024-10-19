股市估市：中港股後向睇實一個指標

本周恒生指數上試短期阻力21,622點不果後（最高只見21,349點），出現急轉直下的情況，周二下跌近4%，距離20,000點大關看似只有一步之遙，惟周五急彈逾700點。10月餘下日子仍有可能下試低位，但未宜太淡，較大機會之後將橫行整固。目前投資者最關心的，恒指是中場休息，還是告別中長期升浪，回復這幾年的「困境」走勢？

首先，本次升浪是由內地政府「組合拳」政策推動下，在一片新增股民進場與熱切大牛的氣氛期盼下由A股帶動的，所以未來中期升浪的關鍵仍繫於A股。

對此，剛好近日與身邊一位同事傾談，提到一個他的觀察。這個觀察的根據，緣自於中學讀經濟學時的基本概念：貨幣供應量。

「剪刀差」有助測市 眾所周知，貨幣供應量共分流通中貨幣（M0）、狹義貨幣（M1）、廣義貨幣（M2），在此想分享一下，原來當M1的增速大於M2增速，就表示民間投資對於未來是「正向」看待，願意把錢放在活期存款作準備，甚至隨時進行投資，反之則是多做了定存，顯示投資意願。這個M1增速和M2增速之間的差距，又名「剪刀差」。

他接着展示一個20年的圖表數據，發現原來每當A股牛市能夠持續得長，都與M1增速慢慢追上M2增速有密切關係（就是「剪刀差」從負數轉至0甚或正數的過程），只有當此情況發生，A股的牛市才能持續數月以上，否則多是曇花一現的短期波動。

自千禧年後，內地一共出現4次較明顯的「剪刀差」由負轉正情況，分別是2006至2007年、2008至2009年、2015至2016年，以及2020至2021年。

這4次效應中，只有2015年「剪刀差」負轉正是失效的，命中率高達75%。2015年的失效，粗略猜測可能是與場外配資有關，「剪刀差」沒能反映這一部分的變化，場外配資提前讓股市「先興奮」，導致其後儘管「剪刀差」負數收窄，仍難抵禦場外配置打擊後大幅降低的影響。由於場外配資被大幅度杜絕，故傾向相信「剪刀差」預測的威力仍在。

縮窄效應尚未出現 那麼港股又是否能夠命中呢？答案是可以的。而且從港股的效應看，內地「剪刀差」的改變，從圖表看，對恒指的表現影響更為明顯。

若參考過去20年的表現，目前剪刀差的負值，算是最大的一次。現階段仍然未確認是否能轉為正數，但從數據來看，恐怕「剪刀差」縮小帶來的正向效應仍言之尚早。

故此，若然投資者期望A股仍然有中期大行情，再創新高或滬綜指劍指4,000點大關，可能要期望內地政府推出更多的財政政策來帶動「剪刀差」的變化了。同一時間，若然內地股市沒有明顯升勢，香港要再次挑戰高位，難度也將相當之高。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，持有恒指相關衍生產品）