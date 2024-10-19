元朗兩地齊招標 可擇一發展

元朗洪水橋及厦村第39A及39B區多層現代產業大樓用地，昨以「雙信封制」形式招標，將與另一幅元朗福宏街與宏利街同類地皮，同步於明年3月21日截標，財團可同時就兩地入標，選擇一併發展或「二揀一」。

其中，洪水橋地皮昨日正式招標，可建總樓面面積約418.38萬方呎，不少於兩成樓面須交還政府，以安置受影響的棕地作業者。市場料每方呎樓面地價約400至1,500元，估值約16.7億元起。

觀塘工廈申放寬密度重建酒店 據出售章程，財團遞交標書時，需列明只競投該土地；一併競投兩幅土地；或同時就兩地入標，惟只會接受獲批其中一幅，並註明兩幅用地投標優次。

此外，部分業主配合工廈活化政策，計劃重建旗下工廈作酒店發展。有財團就觀塘兆富工廠大廈及毗鄰同得仕大廈，向城市規劃委員會申請放寬兩成興建密度，以地積比率14.4倍重建酒店，提供448間客房。

上述工廈位於偉業街201號及203號，擬發展為一幢樓高34層的酒店，包括一層地庫停車場及一層防火層，總樓面約29.02萬方呎。