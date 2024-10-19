二手平售：瓏門朗庭園蝕兩成 凱滙5年輸80萬

新樓市措施推出，但二手業主仍要繼續蝕讓離場，屯門港鐵站上蓋屋苑瓏門有兩房單位，剛減價至648萬元售出，4年多帳面貶值約19%。

美聯梁浩文表示，上述單位為6座中高層G室，實用面積約483方呎，最近叫價660萬元，再減12萬元後獲用家承接，呎價約13,416元。原業主於2020年9月以800萬元購入，帳面蝕約152萬元。

元朗周四單日再錄至少3宗買賣。利嘉閣黃永全指，同區朗庭園1座低層H室，實用面積約396方呎，上車客即睇即買，獲減價16.2萬元，成交價393.8萬元，呎價約9,944元，原業主持貨約7年帳面蝕101.2萬元，貶值約20.4%。

愉景新城三房近3年新低 半新盤繼續跌價。中原洪金興稱，觀塘凱滙2座低層K室兩房戶，實用面積約550方呎，新買家追價數萬元，以869萬元購入，呎價約15,800元，單位約5年帳面仍跌價80萬元。

大型屋苑成交價尋底。美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城11座中層A室，5月叫價890萬元，減至730萬元沽出，屬同類型三房單位近3年新低，呎價約11,094元。中原侯惠良指，沙田第一城43座低層D室，8月叫價400萬元，剛減價至以375萬元沽出，呎價約12,336元。

MONTEREY銀主洋房貶31% 銀主積極沽貨。美聯羅定康稱，將軍澳MONTEREY雙號洋房同類物業，實用面積約2,041方呎，連花園及天台，以4,370萬元售出，呎價約21,411元，新買家另斥約352萬元購入兩個車位。資料顯示，原業主於2019年購入，帳面貶值逾2,180萬元或約31.6%，物業2022年曾作內部轉讓。

反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數連升兩周，按周再升約0.15%至136.31點，仍屬逾8年低位，4區樓價指數兩跌兩升，新界東按周跌最多約1.21%。