內地背景客兩億購寶峰 128 WATERLOO推相連示範戶
《施政報告》將半億元住宅納入投資移民計劃後，豪宅前景被看高一線。泛海集團(00129)等發展的西半山寶峰，昨日招標售出7樓B室，實用面積3,773方呎四房戶，外連246方呎露台，成交價約2.03億元，呎價約53,800元。據悉，新買家具有內地背景，已取得永久居民身份，購入單位自住。
ST. GEORGE'S四房7800萬沽
同時，信和置業(00083)等合作的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，通過招標形式以7,800萬元沽出四房戶，為第3座1樓A室，實用面積2,087方呎，呎價約37,374元。
市區豪宅趁勢出擊，萊蒙國際(03688)及俊和的何文田128 WATERLOO，昨日更新樓書，推出高層經改動相連示範戶。萊蒙國際副總經理陳偉峰指，該單位由20樓G及H室打通而成，實用面積1,792方呎四房戶，可享獅子山景觀及西九龍景致。該盤於今年已累售21伙，套現約4.3億元。
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