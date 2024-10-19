周末11盤592伙出擊
Blue Coast II超購30倍 瑜悅首日收逾千票
發展商積極出貨，購買力續流向一手市場。今明兩日有至少11個樓盤，合共推售592伙。首輪銷售的長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II成為焦點之一，今日正式開賣256伙，錄得超額認購逾30倍。華懋集團等發展的長沙灣瑜悅，首日即收逾千票。
Blue Coast II提供558伙，今日首輪發售的單位佔約46%。市場消息指，該盤經過8日的收票期，最終截收約8,000張入票。是日銷售於上午10時開始，售樓處設於紅磡置富都會商場，共分4個組別揀樓，發售的單位涵蓋151伙兩房戶及105伙三房戶，折實價由921.4萬至1,891.2萬元，呎價約18,998元起。
天璽•天收3.08萬票 歷來次高
九龍市區盤有望月內開售，華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悅，昨日正式開放示範單位及收票。集團銷售總監封海倫表示，首日已接獲逾1,000張入票，以首張價單50伙計，超額認購逾19倍。該盤的首張價單折實平均呎價約14,888元，屬同區8年新低，不排除短期內加推價單2號。
熱賣新盤人氣不減，新鴻基地產(00016)旗下的啟德天璽‧天，今日展開第三輪銷售248伙，其中215伙以價單形式出售，該批單位日前已截票。經核數後，今輪共接獲30,896張入票，較上一輪銷售再多收逾300票，收票量為全港歷年次高，並錄得超額認購逾142倍。
皓日8個單位減價 下周二賣
由恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，今日起以招標形式發售55伙臨海現樓單位。同系的西半山帝滙豪庭，昨日以5,280萬元售出10樓A室，實用面積1,735方呎四房戶，呎價約30,432元。
此外，恒隆地產(00101)的牛頭角皓日，新修訂價單，削減8伙實用面積440至593方呎單位的定價最多2.7%，折實價833.1萬至1,171.6萬元，呎價約17,987起，另享6%提前付清樓價現金回贈及印花稅回贈，並安排於下周二發售。
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