周末11盤592伙出擊

Blue Coast II提供558伙，今日首輪發售的單位佔約46%。市場消息指，該盤經過8日的收票期，最終截收約8,000張入票。是日銷售於上午10時開始，售樓處設於紅磡置富都會商場，共分4個組別揀樓，發售的單位涵蓋151伙兩房戶及105伙三房戶，折實價由921.4萬至1,891.2萬元，呎價約18,998元起。