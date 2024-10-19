簡訊一覽
●滙豐銀行旗下電子支付平台PayMe公布，銀聯虛擬卡推出僅兩個月，已獲20%活躍用戶啟用新卡，得以拓展至全球共46個市場。目前PayMe已覆蓋全球超過3,800萬間商戶；虛擬卡客戶首5個主要消費市場依次為內地、南韓、日本、美國及泰國。
●海南省人民政府連續第3年成功在香港發行離岸人民幣債券，此次債券發行規模不超過30億元（人民幣‧下同），包括3年期10億元可持續發展債券、5年期10億元和10年期10億元藍色債券，定價利率分別為2.07厘、2.15厘和2.45厘。
●嘉利國際(01050)發盈喜，預期截至9月底止半年內，純利按年增長不少於30%。主要受惠於人工智能（AI）伺服器市場需求的強勁增長，推動AI伺服器模具銷售及伺服器外殼訂單穩步上升，帶動五金塑膠業務收入提升。期內，隨着五金塑膠業務收入比重的增加、原材料成本的回落及生產效率的提升，集團整體毛利率和盈利水平預計會進一步增強。
●金蝶國際(00268)公布，截至9月底止金蝶雲訂閱服務年經常收入（ARR）約為32.8億元人民幣，按年增長23%。
●津上機床中國(01651)發盈喜，預期截至9月底中期純利3.4億元人民幣，按年增加約54%，主要受益於製造行業包括汽車行業和一般機械加工行業的資本開支增長，導致對集團生產的數控高精密機床需求量增加。
●德利機械(02102)公布截至7月底止全年業績，全年收入按年增長2.69%至2.79億元；純利按年升0.12%至708.6萬元；擬派末期息每股1.5仙。
●中國鐵塔(00788)今年首9個月營業收入按年增長3.3%至724.52億元（人民幣‧下同），純利按年升11%至81.53億元，EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）相當於收入68.62%，按年平穩。
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