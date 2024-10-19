●滙豐銀行旗下電子支付平台PayMe公布，銀聯虛擬卡推出僅兩個月，已獲20%活躍用戶啟用新卡，得以拓展至全球共46個市場。目前PayMe已覆蓋全球超過3,800萬間商戶；虛擬卡客戶首5個主要消費市場依次為內地、南韓、日本、美國及泰國。