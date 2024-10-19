台積電台股破頂或再升47%

世界最大晶片代工商台積電上季業績和今季指引有驚喜，其美國預託證券（ADR）周四飆近10%，券商紛紛調高其目標價，繼而造就台灣股價周五曾創下1,100元（新台幣‧下同）的歷史新高，收市報1,085元，漲4.83%，並使台灣加權指數升1.88%。

滙豐調高3年毛利率預測 一眾券商當中以滙豐最「牛」，目標價升至1,600元，比周五收市高47.46%，預期明年投產的兩納米製程，單塊晶圓之平均售價將比現行製程高30%，且毛利率更高，2026年會進帳5,680億元（約1,376.1億港元），遂上調台積電今年起3年的毛利率預測。

花旗亦不輸蝕，上調目標價至1,540元，野村、摩根士丹利及高盛亦分別升至1,400元、1,330元及1,320元。

大摩相信，台積電明年會將CoWoS擴產一倍，它是人工智能（AI）晶片所需的先進封裝技術，換言之AI應用類別的收入增長達15%，計及晶圓價格上漲4至5%，以及來自英特爾（Intel）的代工訂單增加，就算半導體沒有普遍復甦，收入明年起碼能升20%。

傳美懷疑幫華為做晶片 不過，市傳美國商務部懷疑台積電在幫昔日的大客華為生產晶片，或觸犯美國的「長臂管轄」，近幾周遂聯繫台積電。據了解，調查重點是華為用不同公司名稱或透過中介落單，以及台積電是否有依據「了解客戶」原則進行盡責調查。

一旦證實犯規，華府可能向台積電罰款，或者暫時限制其獲取美國技術。台積電強調會遵守所有適用的法律規定與監管要求，並在發現潛在問題時採取措施確保符合規定。

不管如何，追趕台積電卻力有不逮的英特爾最新傳出尋求出售旗下可程式化晶片（FPGA）部門Altera的股權籌集現金數十億美元，不排除出售多數股權。