日核心通脹5個月首放緩

日本上月核心通脹率5個月來首次放緩，撇除新鮮食品的全國核心消費物價指數（CPI）在9月按年上升2.4%，低於8月份的2.8%，但略高於市場預期的2.3%。9月份的整體通脹亦較8月份的3%，放緩至2.5%，這主要是因為政府期內推出了遏抑能源價格的措施。

圓匯貶值 企業破產增 隔晚日圓兌每美元匯率跌至150區間，日本負責國際事務的副財務大臣三村淳昨日警告，將密切關注市場走勢，包括任何投機行為。圓匯在他的言論下曾小幅反彈，但到歐洲時段仍在150關上下徘徊，每百日圓兌5.182港元。市場人士指出，日本核心通脹放緩，令加息預期降溫，使圓匯下跌。

另外，日圓貶值亦帶來中小企業倒閉問題。截至9月底止半年，日本企業破產宗數相隔10年再次突破5,000宗。東京商工研究所情報部負責人板田芳博解釋，日圓貶值導致原材料及能源等成本上升，很多企業無法轉嫁至銷售端，處境艱難。

而與去年同期相比，因人手不足導致企業倒閉數量增加80.4%，顯示人手不足所帶來的影響正在迅速增加。他提到，一些具備較強實力的企業能夠生存下來，其他企業則陷入困境。這種現象在日本國內各個地區普遍存在，並且愈來愈明顯。

日股上周吸外資500億 股市方面，日經平均指數昨日上漲0.18%，收報38,981點，總結全周則下跌1.75%。日本財務省數據顯示，上周再有9,684億日圓（約502.14億港元）的外資流入日本股票和基金，連續3周淨流入，跟部分券商「錢被中資股奪去」的說法有出入。