Netflix上季多賺40%

全球最大串流影視平台Netflix上季業績勝預期，收入按年升15.02%至98.24億美元，純利亦按年增長40.9%至23.6億美元。而受到需要觀看廣告的「平價版」訂閱計劃推動，用戶增長數目亦同樣好過市場預期，帶動該公司股價周五早段曾升逾一成，高見763.41美元。

截至9月底止，Netflix的全球付費用戶總數達2.82億個，按年增長14%；按季增幅則為507萬個，表現雖遜於去年同期的新增876萬個，但好過市場預期的452萬個。管理層在財報內表示，致力改善廣告服務，期內需要觀看廣告的訂閱計劃會員數量按季增長35%，該會員計劃預計將在第四季度在加拿大推出，並於推廣至更多市場。

展望第四季收入增15% 按地區劃分，美加兩地仍是該公司最成熟的市場，收入按年增長16%，主要由平均付費會員升10%，以及每會員平均收入（ARM）增長5%所推動。歐洲、中東和非洲地區（EMEA）收入亦漲16%、拉丁美洲收入增9%。公司改善亞太地區的產品和市場契合度，並於第三季在日本、南韓、泰國和印度擁有強大的在地內容，利好上季在亞太地區收入增長19%，領先所有地區。

展望第四季，公司預測收入增長15%，並在季節因素及內容增加下，第四季付費會員增長情況優於第三季。