大摩憂科企業績走樣 轉捧周期股

隨着美股進入業績期高峰，接下來將會有更多大型科技股公布業績。摩根士丹利首席美股策略師威爾遜（Michael Wilson）認為，股市有機會出現板塊輪動。由於包括「美股七雄」在內的大型科企去年盈利基數較高，增長會因此而放緩。假如接下來的這些科技巨頭的業績差過預期，則周期股有機會跑贏。

他指，大摩的團隊最近普遍上調了周期式股票的評級（相比起先前大摩看好的防守股），原因是隨着宏觀經濟數據的改善，周期股一般表現會較好。隨着近期美國長期國債孳息率反彈，意味市場正在擺脫對經濟衰退的擔憂，這使他對周期股跑出更有信心。另外，工業、金融及能源板塊一般都與利率表現相關，意味着只要經濟意外地走強，將會有利於周期股而不利防守股。

美新屋動工跌 道指低開 最新經濟數據顯示，美國9月新屋動工按月下跌0.5%，至以年率計135.4萬間；同月的建築批核按月跌2.9%，至以年率計142.8萬間。美股3大指數周五早段個別發展，道指曾跌74點，報43,164點；標指升14點，報5,855點；納指升99點，報18,473點。

企業消息方面，消費品集團寶潔（P&G）公布截至9月底止季度業績，期內收入按年減少0.61%至217.37億美元；純利按年下跌12.43%至39.59億美元；經調整每股盈利按年升5.46%至1.93美元。值得留意的是，在撇除併購出售、匯率變化等因素後，該公司上季仍實現2%的收入增長，其股價早段曾升0.4%。

新iPhone首3周華銷量升20% 另外，蘋果公司（Apple Inc.）大中華區收入接連多季下跌之後，上月推出的iPhone 16似乎終於成功挽回一些劣勢。外媒引述Counterpoint Research的數據指出，對比起2023年推出的iPhone 15系列，今年的新iPhone的銷量推出後首3周在中國的銷量大增20%，其中高端的Pro及Pro Max機款的銷量更是大增44%。

換言之，iPhone在正處於消費降級潮流下的中國市場，居然成功打破降級魔咒，令消費者心甘情願地升級。Apple股價周五早段曾升1.05%。