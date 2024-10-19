洲際航天再大折讓配股撲水

之前配股所得資金幾耗盡 公告指，陳立忠和劉壽堂各自認購3,576.2萬股，亦即「一人一半」。至於會否像參與之前兩次配股的投資者李小飛和任然般迅速減持甩身，則有待觀察。洲際航天預期，本次配售事成後，所得款項淨額將約為8,714萬元，用於一般營運資金，包括但不限於公司持續經營的行政開支和航天業務的經營開支。

洲際航天表示，據其估算，每月營運開支（包括薪金、租金、專業費用、辦公室間接成本，連同航天業務經營成本）約為1,200萬元。然而，5月向李小飛配股所得的4,500萬元資金已悉數動用，6月向任然配股所得的3,180萬元資金，亦預期會在本月底前用盡，所以公司仍有迫切需要籌措中短期營運資金。

洲際航天長期虧損，一直吹噓的航天業務直到今年上半年仍是零收入，加之董事頻繁「跳船」，股價曾於9月瀉至0.48元，比去年底收市價瀉逾85%。就算近日回升使其有機會「抽水」，本年至今跌幅仍超過53%。