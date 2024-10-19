機位短缺 永安團收客僅疫前七成

香港的航空運力尚未完全回復。永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭透露，由於運力不足，目前機位供應量仍然短缺，旅行團收客數量仍舊受限，大約回復至疫情前七成；個人遊業務回復至接近2019年，當中以機票業務表現最理想。

旅行團方面，長線旅行團受累地緣政治局勢不穩，影響旅客出行意欲，長線團表現略為落後；反觀亞洲線與中國線今年表現理想，隨着新航點的出現，更多二線城市成為遊客新寵，例如日本的鳥取、米子，泰國清邁、越南富國島等。梁解釋，因為二線城市對旅客較為陌生、也帶來新鮮感，更多港人會傾向跟旅行團，從而帶動亞洲線旅行團的表現。

其中內地表現最突出，營運業績較2019年上升超過六成，主要受惠於航空運力穩定，加上高鐵帶動，更多新站開通縮短旅程時間，例如九寨溝黃龍九寨站於今年落成，大大縮減來回車程約10小時，提高旅客對到內地遊覽的意欲。

將添5分行 人手增逾倍 梁港蘭稱，今年第四季將於屯門、觀塘、鰂魚涌及將軍澳增設4間分行，明年初將於新界北開設多一間分行，預計明年分行數目將增至10間，回復至疫前水平。目前網上報名佔所有旅行團人數約四成，惟近年增長穩定，加上商舖租金回落，故決定擴張門店。她料整個拓展將花費逾7位數字，人手將較現時增長逾倍。