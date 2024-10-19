莎莎預警半年純利最少瀉65%

上季港澳同店銷售挫20% 上財季港澳同店銷售按年挫20.7%，莎莎稱，已順應消費模式的轉變引入更多優質及性價比高的產品，營業額之按年跌幅已較再上一季（28.1%）有所收窄。然而，這仍折射出本港零售的苦況——港人繼續北上華南旅遊、出境旅遊大幅增加，港元兌日圓等一籃子貨幣相對強勢，減少了本地消費。

反觀到訪港澳的內地旅客只是「保持相對平穩」，且旅客年輕化，着重體驗多過購物，拖低來自旅客的營業額。此外，本地酒店偏貴，訪港旅客約半不留港過夜，就算到訪港澳的旅客免稅額大幅提高1.4倍至1.2萬元人民幣，「仍未見到對旅客銷售額有任何實質影響」。

莎莎稱，港澳挑戰仍存在，已積極於非旅遊區尋找市場缺口，提升服務本地顧客，並在旅遊旺區與現有覆蓋範圍互補，前提是入境旅遊再增加及店舖符合經濟效益。所幸10月首周（包含十一長假期）銷售按年基本持平，比上財季有明顯改善。

莎莎上財季營業額為9.75億元，按年跌11%，其中內地按年微升約0.9%至1.47億元，主要是同店銷售挫近23%，連同閉店影響，實體店之銷售額按年瀉34.2%之際，佔逾八成的網上銷售升13.4%扳回失地。集團稱，將專注發展獨家代理品牌，建立品牌忠誠度，避免直接價格競爭。