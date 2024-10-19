大型A股港掛牌需時縮短

市值逾100億獲特快審批 監管評估減至30個工作天 為進一步提升香港作為新股集資市場吸引力，香港證監會與香港聯交所完善新上市申請審批流程時間表，今日起提交新上市申請的合資格新股，兩家監管機構將於40個營業日內完成監管評估，而預計市值達100億元的合資格A股更獲設「快速審批時間表」，不多於30個營業日。總之，完全符合規定的申請，可望6個月內可以完成申請程序。

按既有框架，證監會審核所有新上市申請，並就較嚴重、且屬於《證券及期貨條例》規管範圍的上市事宜，採取針對性介入行動。聯交所則就申請人的上市合適性等作出判斷，上市委員會負責考慮及決定是否批准新上市申請，並適時就申請人的上市資格及上市合適性，以及上市文件重大披露等事宜提出意見。

望擴至其他認可證券交易所 新流程的焦點之一，乃已於A股上市的公司在香港提交新上市申請時，若預計市值達100億元或以上，以及在具有法律意見支持的基礎上，確認該公司在遞交新上市申請前的兩個完整財政年度已在所有重大方面遵守與A股上市相關的法律及法規，證監會及聯交所分別只會發出一輪監管意見，較一般申請少一輪，需時不多於30個營業日，較一般需時最多40個營業日少10個營業日。

有業界人士認為，由於「先A後H」的發行人已受內地充分監管，有第一道防線，變相作為第二道防線的本港監管機構，在部分流程上可以簡化，時間較一般新申請短是合適的做法。按此邏輯，相信當局下一步有望將相同的流程擴展至認可證券交易所上市的公司。

不過，若經監管評估後，有關合資格A股上市公司的新上市申請存在重大監管關注事項，快速審批時間表則不再適用，並會按「需時較長的申請」列出的流程處理。

對於其他新股，若申請人及其保薦人提交的新上市申請及相關材料符合條例下的所有適用規定及指引，證監會及聯交所會緊密溝通，以避免重複提問，在分別發出最多兩輪監管意見後，各自評估並指出有關申請是否存在任何重大監管關注事項，不多於40個營業日內確認相關申請是否存在重大監管關注事項。

正常半年內完成申請程序 如無重大關注事項，聯交所會與申請人及其保薦人共同落實上市文件披露，然後相關申請便可進行上市委員會聆訊，預期在共約60個營業日內，就監管機構提出的意見給予完滿答覆。由入紙申請上市至通過上市聆訊，整個程序6個月內完成。

要留意，不符合上市條件、上市文件質素欠佳、申請人有任何新的重大發展，或對監管機構的意見未能作出完滿答覆，證監會及聯交所將積極與申請人及其保薦人溝通，以協助其理解相關監管關注事項。即若企業「揼波鐘」或自身準備不足，審批時間則會多過半年。

證監會企業融資部執行董事戴霖表示，該會一直致力提升上市監管的透明度、問責和效率，全力支持完善審批流程時間表，有助提升香港資本市場的全球競爭力及吸引力。

港交所上市主管伍潔鏇相信，完善審批流程時間表使上市申請審批程序更清晰和明確，有助申請人及其顧問制訂上市計劃，期待與潛在發行人及其顧問繼續緊密合作，在各方支持和配合下，高效、及時地處理上市審批。

優化審批流程時間表示例