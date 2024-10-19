樓市「金九」未現 新盤價插5.8%

中央對症下藥要樓市「止跌回穩」，並非無因。外媒以國家統計局公布的數據推算，9月份70大中城市新建商品住宅價格按年仍挫5.8%，續創2015年5月以來最大跌幅，按月亦跌0.7%，跌足15個月，加上首3季房地產開發投資額按年大減10.1%，連同房地產開發企業到位資金亦降20%，整個房地產資金鏈明顯未解凍。

近月樓市鬆綁措施不斷，惟上月4大一線城市新建商品住宅銷售價格，按年及按月各跌4.7%及0.5%，跌幅較8月擴大0.5個及0.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳按年分別跌4.6%、10.3%和8.6%，按月則跌0.7%、0.9%和1%，僅上海錄升幅，按年及按月升4.9%及0.6%。

70城市二手售價全跌 值得留意，上海是70個城市之中，一手樓售價按月上漲的3個城市之一，其餘兩個城市分別是山西太原市及江蘇徐州市，各升0.3%及0.1%。

二手樓售價方面，上月70個城市全線下跌，一線城市按月跌1.2%，比8月擴大0.3個百分點。換言之，傳統樓市的9月旺季「金九」成色不足，無論一手或二手樓的售價也尚未出現起色。

不過，國統局在9月下旬開展的問卷調查顯示，料未來半年一手及二手樓售價保持穩定或上漲的受訪者分別達58.3%及45.4%，比8月調查提高10個百分點及6.5個百分點。因此，國統局副局長盛來運指，對後期房地產市場持樂觀態度，考慮到近期從房地產從業者的預期變化，還有十一長假實際成交情況，有理由相信樓市會出現正面改變。

銷售望2025下半年趨穩 數據顯示，新建商品房無論是銷售面積及銷售金額的跌幅也雙雙收窄。首9個月銷售面積按年減17.1%，其中，住宅銷售面積跌19.2%；銷售額降22.7%，其中，住宅銷售額跌24%，均比首8個月跌幅縮小。房地產開發投資額、開發企業到位資金的降幅，同樣由首8個月下滑10.2%及20.2%，進一步收窄跌勢。

國際機構標普全球亦料，隨着一線城市樓價和總銷售量穩定，內地房地產銷售可能在明年下半年趨穩，將取決於政府對開發商融資的持續支持及去庫存的措施。目前估算今年房地產銷售將降到8.5萬億至9萬億元（人民幣‧下同），明年或介乎8萬億至8.5萬億元。截至9月底止，商品房待售面積約7.31億方米，上升13.4%，住宅增幅達20.8%。

內地9月主要城市樓價跌勢