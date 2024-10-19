首9月工業增加值固產投勝預期

上季內地經濟增長主要由製造業驅動，9月份工業增加值按年增5.4%，為4個月來最勁，帶動首9個月規模以上工業增加值增長5.8%，與固定資產投資增速均超出市場預期。不過，相比上半年的累計增幅，首3季工業增加值及固定資產投資也雙雙出現回落。

首3季固定資產投資總額為37.89萬億元（人民幣‧下同），按年增3.4%，與首8個月持平，但差過上半年的3.9%。國家統計局卻提醒，「不要小看今次持平，因這是在增速連續多月下滑後首次止跌回穩」。若不計房地產開發投資，整體固產投升7.7%，民間固產投亦不跌反升6.4%。

高技術投資升10% 該局固定資產投資統計司司長翟善清指，扣除價格因素影響，首9個月整體固產投按年升5.2%。分領域來看，基礎建設投資增4.1%，製造業投資更升9.2%。同時，科技創新支持力度加大下，新質生產力發展不斷推進，高技術產業投資增10%，連續7個月維持雙位數增長。

在高技術製造業投資當中，航空、太空船及設備製造業投資大升34.1%，電子及通訊設備製造業投資亦上漲10.3%。

澳新銀行相信，政府會加大「十四五」（第14個5年）規劃的102項重大工程的推進力度，意味會持續推動國家重大戰略及重點領域安全能力建設。

工業對經濟貢獻近四成 工業增加值方面，9月升幅不但比8月回升0.9個百分點，亦是增速下滑4個月後的首次止跌回升。國統局副局長盛來運直言，工業對首3季內地經濟穩增長發揮了重要支撐作用，貢獻率接近四成。

儘管內地工業遇到外部衝擊和內部結構調整的壓力，但工業仍顯示較強的競爭能力。