上月零售額4.1萬億 年內最強

受惠消費品「以舊換新」政策，內地首3季社會消費品零售總額錄約35.35萬億元（人民幣‧下同），按年增3.3%，其中，9月升3.2%，增速為6月後的高位，雖不及去年同期5.5%升幅，但仍遠好過市場預期2.5%。以絕對值計，9月零售額錄4.11萬億元，創年內單月新高。

自7月推出加大支持「兩新」政策（大規模設備更新、消費品「以舊換新」），國家統計局副局長盛來運指，9月政策效應發揮更為明顯。就第三季而言，消費品零售額按年增2.7%，比第二季加快0.1個百分點。當局調查顯示，汽車銷售和家電銷售受惠政策程度較大，60%重點零售企業都享受到國策好處。家電類受惠企業更稱零售額於9月增逾30%；汽車零售額在上月亦反彈0.4%，扭轉半年跌勢。

盛來運形容，政策有效釋放內需潛能。初步測算，汽車銷售、家電銷售、辦公用品銷售和家居銷售4類消費品，能帶動限額以上單位消費品零售額增長1.2個百分點，限額以上單位即指定年收入金額的批發、零售業等企業。

服務消費支出升溫 荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林指，目前「以舊換新」政策主要集中在家電和汽車領域，料未來數月相關零售額持續擴大，上月家用電器產品已錄20.5%升幅，為所有類別中最大增幅。

隨着服務消費潛力不斷釋放，國統局住戶調查司司長張毅亦指，居民服務消費支出亦見較快增長。首3季居民人均消費支出約2.06萬元，扣除物價因素後，按年實際升5.3%；其中，人均服務消費支出約9,694元，按年增7.6%，快於人均消費支出名義增長的5.6%，佔居民消費支出比重為47%，亦較去年同期多0.9個百分點。不過，同時也看到，居民增加收入仍有一定壓力，消費能力及意願有待進一步提升。