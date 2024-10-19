內地上季GDP增4.6% 有信心全年保5

救市政策的效應全面發酵之前，內地經濟第三季增速繼續拾級而下，上季國內生產總值（GDP）按年增4.6%至33.29萬億元（人民幣‧下同），增速為去年首季後最慢，但好過市場預期的4.5%。分析指，由於首3季增速放緩至4.8%，與今年全年經濟增長「保5」目標距離稍為拉遠，需靠本季穩增長政策發力完成，關鍵在於本月底的重量級官方會議預備多少「彈藥」谷經濟。

首3季人均支配收入升4.9% 初步核算，內地首3季GDP規模達94.97萬億元，國家統計局副局長盛來運強調，從經濟增長、就業、通脹、國際收支這4大宏觀指標來看，首3季經濟整體穩定，且在預期目標附近。第三季GDP按季增速加快至0.9%之外，他強調，9月國民經濟出現正向變化，多數指標「邊際（略有）改善」，因此認為第四季經濟會延續9月的企穩回升態勢，對完成全年5%左右目標充滿信心。

盛又指，雖然就業總量有壓力，如上季城鎮調查失業率為5.2%，高於第二季的5%，但重申主要受7月及8月份大學生畢業季的因素影響，9月已降至5.1%，比8月回落0.2個百分點。不過，他坦言，目前仍面臨着就業結構矛盾較突出問題，包括青年就業壓力較大、失業率偏高，以及製造業招工難，卻相信問題將在發展中逐步解決。

單計第三季，居民人均可支配收入約1.02萬元，按季增逾一成。惟首3季累計，人均相關收入為3.09萬元，按年名義增長5.2%，實際僅升4.9%，均不及上半年的增速，或反映經濟放緩直接威脅居民的「飯碗」。

野村估調整赤字率預算 針對官方定下的經濟目標，野村證券認為，本季GDP增速要攀升至5.4%才能「保5」，如果連續兩季維持4.6%，則全年料增4.8%，都算是滿足到5%左右的下限。即使達標壓力不大，但該行估政府仍會拋出大量刺激措施，尤其是調整赤字率的預算，因財政缺口巨大、出口升勢回落等多重逆風猶在。基於第三季經濟增速好過該行預期的4.1%，決定調高全年GDP增長預測，由原本4.6%改為4.7%。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆提出，若今年增長目標為4.9%，第四季GDP就要「保5」。近期內地已連環推出刺激計劃，本季可望錄得強勁的按季升幅。

綜觀而言，外界一致寄望財政刺激大招將壓軸登場。摩根大通資產管理環球市場策略師朱超平指，這對經濟走出低通脹至關重要，對地方政府和樓市的財政支持外，減稅和增加社會福利開支，對提高人均可支配收入和消費力或更為重要。該行稱，可能要等到10月底或11月初才能看到具體計劃。

內地GDP按年增幅6季最慢