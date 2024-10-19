中港股反撲 恒指曾飆873

人行發放8000億貸款 資金市格局重現 財政政策規模未明、房地產刺激力度被指不足，本來令市場對中港股市這輪「牛市」的熱情有所冷卻。然而，中國人民銀行上月祭出、增加資金入市的工具陸續到位，資金市格局重現，港股昨日午後跟隨A股對淡友展開反擊，恒生指數尾段曾飆873點，直撲21,000點關；結合上海和深圳兩市的滬深300指數於成交額再度突破兩萬億元人民幣的強勢下，收市飆3.61%。

同樣在上月24日預告的「股票回購增持再貸款」，也在昨日正式由人行推出，它引導金融機構向符合條件的上市公司和主要股東提供貸款，支持其回購和增持上市公司股票首期額度3,000億元，利率1.75厘，期限一年，可視情況展期，累計期限估計可達3年。國家金融監督管理總局局長李雲澤昨日又稱，支持符合條件的保險機構新設證券投資基金，「目前多家保險公司提出相關申請」。

中央決心推動資金入市下，內地股市昨日升勢在午後愈益凌厲，內地股民稱為「大A」的滬綜指全日升2.91%，收報3,261點；深成指飆4.71%，深圳創業板指數和上海科創50指數更分別飆7.95%和11.33%，可見科技板塊熱火朝天。滬深兩市總成交進行飆至2.09萬億元。

潘功勝預告下周降LPR 事實上，人行行長潘功勝昨日不僅預告本季伺機再降存款準備金率、下周會減貸款市場報價利率（LPR），也提到「宏觀經濟政策的作用方向應從過去的更多偏向投資，轉向消費與投資並重，並更加重視消費」。剛好美銀發表報告，指中國會繼續出手幫助家庭，建議客戶買入中國消費股。

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