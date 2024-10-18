理財Campus ：投資茶飲股有無水位？

內地飲料零售半年1564億 增速勝整體消費 手搖飲品近年受不少消費者歡迎，不僅連鎖飲品店愈開愈多，連帶香港資本市場上亦出現一批茶飲股。惟在行業競爭日益激烈下，飲品售價與股票價格會否同步向下，值得留意。

國家統計局數據顯示，今年上半年，內地飲料類商品零售額1,564億元人民幣，按年增長5.6%，高於社會消費品零售總額3.7%的增速。另外，中國飲料工業協會的數據顯示，中國飲料行業2023年飲料總產量1.75億噸。

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，上述數據部分亦反映消費者對飲料的需求，從解渴、好喝延伸到健康、養生等升級性質的需求。惟投資者要注意，茶飲行業基本上同質性高，加上在消費市道降級下，更加難有一間特別突出。

受消費需求疲軟，以及外部宏觀環境存在挑戰和不確定因素影響，她料短期並沒利好茶飲行業催化劑，市場亦普遍下調行業盈利預測。

集團次季淨新增直營門店歸零，截至6月底有297家加盟店。期內直營門店經營利潤1.6億元人民幣，跌65.1%，經營利潤率為7.8%，跌12.3個百分點。

麥嘉嘉表示，消費需求仍然疲軟，奈雪的茶盈利能力按年明顯下滑。儘管公司於過去持續優化門店成本結構並已見成效，但門店收入承壓，導致門店經營利潤率受較大影響。

改加盟店擴張 未再融資 她續指，考慮公司擴張模式由直營轉型加盟，和外部宏觀環境存在一定挑戰和不確定性，目前公司可以說是陷入靜止狀態，亦未見有再公布融資消息，市場普遍下調公司2024至2026年的盈利預測。現價反映的過去12個月市盈率更超過100倍。

奈雪的茶上市價19.8元，上市迄今逾3年，大部分時間尋底，在預料短期並無催化劑利好股價下，她建議有貨者賣出。

該企截至今年6月底止6個月收入錄23.95億元人民幣，按年減少9.9%；經調整淨利潤3.94億元人民幣，按年跌33.9%；經調整淨利潤率跌6個百分點至16.5%；股東應佔溢利2.37億元人民幣，按年跌59.6%。

公司上半年門店8,385家，按年增20.5%，四線及以下城市門店佔比提升至24%。按平均門店數計算單店收入按年跌26%，主要來自單店平均杯量下滑，杯單價預計小個位數下滑。

盈測遭降 有貨宜沽 麥嘉嘉指，茶百道業績遜預期，門店下沉擴張，單店收入承壓，開店增速放緩，加大加盟優惠政策支持力度，毛利率按年下降。市場普遍下調公司2024至2026年的盈利預測，她建議已持貨投資者賣出該股。

原料價升 毛利率減 其中包裝飲用水產品收益按年跌18.3%，來自茶飲料產品收益則升59.5%，抵銷包裝飲用水產品的下跌。

集團上半年錄毛利130.32億元人民幣，按年增長5.9%；毛利率下降1.4個百分點至58.8%，主要影響因素包括純淨水產品新品上市促銷的影響、包裝飲用水產品銷量下降帶來固定成本分攤上升，以及果汁原料價格上升等。

麥嘉嘉稱，因外部宏觀環境存在一定挑戰和不確定性，市場普遍下調公司2024至2026年的盈利預測，綜合券商預測，預計2024年、2025年、2026年每股盈利分別為1.241元、1.408元、1.597元。以過去12個月市盈率22.16倍計，對應股價為27.5元。由於股價自今年5月初反覆下跌，料短期無催化劑刺激股價，建議持貨者沽出股份。

佔集團總收益約65.7%的飲品業務為上半年的盈利增長引擎，飲品業務的收益升幅不足2%，但分部盈利飆25.8%，期內透過產品組合優化，飲品的毛利率提高2.5個百分點至35.2%，而集團整體毛利率升2.1個百分點至32.6%。

拓創新產品谷銷售 該集團表示，飲品業務會加速建立規模優勢，聚焦核心產品，擴展創新產品，滿足消費者不同場景需求，促進銷售增長。

麥嘉嘉指，茶飲景氣表現突出帶動毛利率顯著改善，綜合券商預測，料康師傅2024年、2025年、2026年每股盈利分別為0.69元、0.763元、0.83元。以過去12個月市盈率16.69倍計，對應股價為11.52元。2024年、2025年、2026年度股息率分別為6.58厘、7.29厘、7.87厘，派息穩定。再者，股價自今年1月初低位已反彈超過68%，期間走勢反覆向上，因此建議投資者可繼續持有股份。

上半年飲料收入增8.3% 不過，管理層表示因內地飲品業務競爭大，故下調全年銷售指引到5至8%。

麥嘉嘉指，公司次季飲料收入較首季雙位數增長降速，主要由於部分地區雨水天氣影響6月表現，但整體看上半年飲料收入按年增長8.3%，表現良好。綜合券商預測，預計2024年、2025年、2026年每股盈利分別為0.476元、0.519元、0.556元。以過去12個月市盈率13.26倍計，對應股價為6.31元。

她指目前股份市盈率低於過去兩年平均值，估值吸引，且2024年、2025年、2026年度股息率分別為7.05厘、7.71厘、8.29厘，派息率頗高。股價今年2月中低見4.3元，其後累彈近倍至本月的8.31元高位，近日徘徊於7.5至8元，建議投資者可繼續持有。