股市估市：美科技股宜分散布局

最近發表的投行基金經理調查報告顯示，受美國聯儲局啟動減息、內地「組合拳」救市政策，以及美國經濟「軟着陸」預期等正面影響，全球基金經理的樂觀情緒回升，並對加注股票的意向也大幅增加，尤其是科技企業。

隨着市場樂觀情緒升溫，基金經理願意將配置股票比例上調，並將防守類股比重將轉向循環類股，當中看好科技股的比率上升，並認為小型股表現將優於大型股。債券方面，較看好及偏向加注公司債券，但減持政府債券。基金經理認為美國大選結果對未來貿易政策有直接影響，而地緣政治風險已攀升為最擔憂的風險，其次為通脹的加速及美國經濟衰退。

展望未來一個月，中東緊張局勢、美國大選及企業季度業績等，將讓市場波動持續。科企的強勁基本因素仍可望支持較高的盈利能力，建議考慮在布局上可適量布局美股科技七雄以外估值較合理的公司。

AI技術引領生科發展 另一方面，醫療生物科技產業一直被視為具防禦力的增長型股份，預料第四季不少著名藥廠將公布新藥臨床實驗及審核結果，相信在人工智能（AI）輔助下，未來將有更多透過AI開發的新研發藥品，對產業發展有正面作用，不妨趁市場回調時，分批進場布局生物科技類股。

現時新藥研發受惠於AI技術，大幅縮短研發時間，以DeepMind公司為例，其推出的蛋白質結構預測程式AlphaFold，能在數天內識別蛋白質的形狀，自2018年成立以來，已識別出超過兩億種蛋白質結構，遠高於以往60年僅識別約17萬種蛋白質結構，明顯對科學研究發展有莫大幫助。

AI技術縮短研發時間，降低成本，預計生成式AI（Generative AI）對整體醫療產業鏈的經濟價值貢獻可達到600億至1,100億美元，故未來十分看好醫療業的發展潛力。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊