板塊分析：內險業受惠投資收益大增

內險企業長期受制於低利率及不斷下調產品的預定利率水平等，保單吸引力下降，但近日明顯有改善。國家金融監督管理總局數據顯示，內地保險業服務持續加強，今年上半年保險公司新增保單數按年增長40%至472億件。由於近期權益市場回升和長債利率提升，對保險公司資產端有利，而中國人民銀行創設的「證券、基金、保險公司互換便利」亦有利保險機構盤活存量及用好增量。