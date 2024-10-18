板塊分析：內險業受惠投資收益大增
受惠於近期中國資本市場回暖，9月投資市場大幅反彈，股票和基金二級市場資產價格上漲，帶動多家內險企業總投資收益實現按年大幅增長，實現淨利潤高增長。據內險企業近日陸續發布的業績預測公告，多數公司首3季盈利按年增長逾60%，其中第三季度增長尤其顯著。
新華保險(01336)預計今年首3季度歸屬母公司淨利潤將按年增長95至115%，達186.07億至205.15億元（人民幣‧下同）；其中，第三季度受惠於資本市場回升下投資收益顯著提升，業績實現超預期增長，歸母企淨利潤轉虧為盈。
人行「互換便利」推動入市
另有數據顯示，截至今年上半年，中國太保(02601)權益資產配置比例為11.7%，處於上市保險公司中游水平。主要受惠於投資組合中保持配置一定比例區間的權益資產，隨着近期資本市場上漲，集團投資收益錄得按年大幅上漲，推動集團淨利潤高增長。集團公布，今年首3季歸母企淨利潤預計按年增長60至70%，到約370億至394億元。
同時，中國人保(01339)亦公布，受惠於經營基礎改善連同資本市場回暖，集團淨利潤按年增幅較大。經初步測算，集團今年首3季度歸母企淨利潤預計按年增長65至85%，到約338.3億至379.31億元。
內險企業長期受制於低利率及不斷下調產品的預定利率水平等，保單吸引力下降，但近日明顯有改善。國家金融監督管理總局數據顯示，內地保險業服務持續加強，今年上半年保險公司新增保單數按年增長40%至472億件。由於近期權益市場回升和長債利率提升，對保險公司資產端有利，而中國人民銀行創設的「證券、基金、保險公司互換便利」亦有利保險機構盤活存量及用好增量。
在政策面救市決心及憧憬未來更多支持政策下，相信股市雖有回調，但仍具有一定利好周期，料中短期對內險投資收益仍有一定支持。同時，美國聯儲局減息有望帶動更多空間予內地支持經濟，相信對改善經濟基本面亦有益，並持續助力保險業資產端，從而有望帶動內險板塊估值修復及總體表現回升。
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