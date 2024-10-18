大行觀點：華挽經濟 望提振股市

自9月底以來，內地發布一系列政策刺激措施，多方面支持內地經濟，包括減息、下調存款準備金率（降準）、支持房地產市場措施、為股市提供流動性、財政刺激措施，以及加強銀行業的資本狀況。這種協調一致和多管齊下的政策既強力且全面，有助推動個人、企業、銀行及非銀行金融機構互動協作，並參與經濟活動。

與7月份發布的上一輪措施相比，該輪貨幣寬鬆及財政刺激措施涵蓋房地產市場、消費和金融等不同領域，料有助提振投資者對內地經濟的信心。最新一輪的貨幣寬鬆措施涵蓋政策利率、存款準備金率及房貸利率，包括：下調政策利率（7天期逆回購操作利率）0.2個百分點，並降準0.5個百分點。中國人民銀行強調視乎情況，今年底前有機會進一步降準0.25至0.5個百分點。此外，下調現有按揭利率0.5個百分點，第二套住房的最低首付比率由25%降至15%。

貨幣財政政策雙管齊下 為進一步便利融資，人行將設立5,000億元（人民幣‧下同）的資產互換便利，基金、保險及證券公司可利用其優質抵押品直接向人行借款。此外，人行將推出3,000億元的企業股票回購增持專項再貸款，相信有助加快股份回購的步伐。

在10月8日，國家發展改革委員會制訂增量政策，以加強財政措施，包括：加快向地方政府發行專項債券、推動民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基建項目、制訂新一批全國重點民間投資項目清單，以及鼓勵民間資本發行基建房地產投資信託基金（REIT）。發改委表示將提前下達2025年中央預算內的1,000億元投資計劃，同時優先支持一批城市更新重點項目。

由於發改委專注於擴大內需、促進消費、消化積壓庫存住房，以及支持房地產和資本市場，故指今年經濟將有望實現約5%的增長目標。

注資有利內銀增強資本 此外，國家金融監督管理總局的目標是分階段提高6大國有銀行的核心一級資本比率，這是一個重大舉措，為2008年以來再度向銀行注資。在措施公布前，內地銀行業的資本充足，核心一級資本充足比率亦穩健，但由於貸款增長遜於預期，令內銀在今年上半年的盈利受壓。因此，政府宣布向大型國有銀行注入新資本，顯然有利內銀行業。

中美之間的貨幣政策自2022年以來持續出現分歧，因而限制內地推行更積極寬鬆政策的能力。隨着美國在9月開始進入減息周期，內地當局有更大空間推行全面的寬鬆貨幣政策，以改善系統的整體流動性，並觸發實體經濟的即時溢出效應。實際貸款利率及存款成本下降有利內地銀行，而降準則可為銀行體系提供較長期的流動性，估計為一萬億元。

同時，透過下調現有按揭利率，並允許現有按揭還款人以較低利率為現有樓按貸款進行再融資，估計按揭還款人將可節省1,500億元的利息，從而增加其支配開支的能力。

調低按息重燃內房交投 在刺激房地產需求方面，下調按揭利率及首付比例有助提高住房負擔能力，並鼓勵準買家入市，這對重燃房地產市場成交量甚為重要。當局在9月24日公布政策後，內房市場隨即反應正面。根據住房和城鄉建設部的數據，十一長假期間，提供購房折扣的城市的看房量增加至少50%。

內地在9月底公布政策後，激發港股急速回升，大市成交更創下歷史新高，估值亦有所改善，但仍低於歷史平均水平。至於港股短期潛在催化因素，包括：內地或加大寬鬆貨幣政策力度、潛在財政政策有望出台、進一步放寬買樓限制，以及當局或加大對消費品以舊換新及設備升級計劃的資金支持。

宏利投資管理