工商舖消息：觀塘工廈全幢招標指引價3.48億

九龍東商貿區有全幢工廈放售。觀塘鴻圖道47號Capella HTR透過代理行以公開招募意向書形式出售，入標指引價約3.48億元起，截止日期為本月31日。

世邦魏理仕與中原（工商舖）獲業主委任為上述物業的聯合代理，項目樓高15層，地盤面積約一萬方呎，總建築面積約11萬方呎，物業設有地下停車場，毋須使用汽車升降機可直達泊車樓層；另外設有戶外空中花園。

世邦魏理仕莫旺寧稱，項目現時指引呎價3,100餘元，入場門檻不高，相信可吸引準買家購入自用作總部用途。中原（工商舖）工商部顏永雄指，觀塘區近年有不少社區優化項目，令工商市場交投趨活躍，該區物業投資潛力日益看漲。資料顯示，該全幢項目曾於2015年放售，當時意向價達8.3億元。

上水舖貶逾60% 另方面，上水龍琛路18號地下連入則閣樓，以約2,380萬元登記易手。該地舖及閣樓面積分別約1,000方呎與600方呎；據悉，物業約10年前成交價約6,668萬元，現時貶值逾60%。此外，筲箕灣東大街98至112號地舖，市傳以約2,150萬元易手。