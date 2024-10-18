壽臣山15號8.45億售洋房 今年新高
豪宅物業納入投資移民計劃後，頓成市場焦點，英皇國際(00163)等的壽臣山洋房項目壽臣山15號，以8.45億元沽出2號洋房，創今年港島區全新洋房新高價。
英皇國際副主席楊政龍稱，集團今年累沽178伙住宅，總額逾41億元。而上述項目開售至今累沽7座洋房，套現近39億元。
ST. GEORGE'S四房1.18億沽
信和置業(00083)等的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，昨沽出第1座18樓A室四房大宅，實用面積2,140方呎，成交價1.18億元，呎價約55,140元。
此外，中原林大容指出，投資移民計劃優化後，申請人不用「夾硬」購買並非自己喜好的寫字樓物業，西半山豪宅區已錄最少30至40宗查詢，客源以移民公司及內地客為主，主要詢問新盤事宜，料未來兩周的半億元或以上豪宅交投將會增加。
事實上，部分豪宅業主伺機放盤，仲量聯行稱，渣甸山畢拉山徑50號金碧園一幢獨立大屋以招意向形式出售，洋房實用面積約3,669方呎，意向價約2.3億元，截意向日期為下月8日。
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