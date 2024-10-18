壽臣山15號8.45億售洋房 今年新高

此外，中原林大容指出，投資移民計劃優化後，申請人不用「夾硬」購買並非自己喜好的寫字樓物業，西半山豪宅區已錄最少30至40宗查詢，客源以移民公司及內地客為主，主要詢問新盤事宜，料未來兩周的半億元或以上豪宅交投將會增加。