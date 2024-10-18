啟德盤激戰

黃光耀（左二）稱，DOUBLE COAST I 計劃本月底至下月初開售。左一為余麗珠。

DOUBLE COAST I上樓書 擬下周開價 《施政報告》出招催谷投資者入市，全新盤推盤節奏加快。由會德豐地產牽頭，4家發展商合作位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，自上月初命名後一直按兵不動，該報告公布翌日隨即上載樓書，並介紹戶型分布資料，主打的兩房單位佔五成，部署下周開價，最快本月底開售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期由兩座大樓組成，第3座樓高36層，第5座樓高7層，共提供361伙，實用面積265至1,275方呎。標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，兩房戶佔189伙，另設連平台或連天台特色戶。

該公司助理董事兼總經理（商務）余麗珠稱，第3座屬高座大樓，向北的單位望向九龍灣，同享泳池及內園景。而第5座屬低座設計，僅有23伙，戶戶向海。

新地代理總經理胡致遠稱，成交價及呎價最高為第3座（Peak Tower）47樓A室，為實用面積1,993方呎四房戶，成交價8,305.2萬元，呎價約41,672元。資料顯示，該盤開售13日，價單及招標共沽約485伙，套逾52.4億元。明再發售248伙。

雷霆（左）指，天璽‧天開售不足兩周，招標售出共43伙。右為胡致遠。 DOUBLE COAST I 第3座1樓G室