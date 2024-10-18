資助房屋：收租客508萬購芊紅居 申七成按揭

《施政報告》提出放寬購買收租物業的按揭成數，有投資者於措施公布當日隨即於自由市場，以508萬元買入葵涌夾屋芊紅居兩房戶，並擬做足七成按揭入市。

寶雅苑兩房賣350萬 高位冧32% 美聯陳偉健表示，上述單位為1座高層D室，實用面積約433方呎，原業主移民，7月叫價約598萬元放售，累減90萬元或約15%售出，成交呎價約11,732元。新買家見息口回落，打算以七成樓按入市作收租之用。

居屋樓價隨大市回落。中原黃達雄稱，大埔寶雅苑C座中層7室，實用面積約443方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約458萬元，8月已減至388萬元，終以350萬元獲上車客購入，減幅約23.6%，呎價約7,901元。資料顯示，最新成交價比2020年同類型單位高位做價，大幅跌價約32.7%。

未補價第二市場居屋單位劈價吸客。世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳廣明苑C座中層16室，實用面積約639方呎，三房間隔，3月叫價520萬元，減價62萬元或約11.9%，獲綠表客以458萬元購入，呎價約7,167元。