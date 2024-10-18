港島藍籌盤交投增

兩中產屋苑日開5單 康怡低市價8%沽 各區二手市場在《施政報告》公布後連錄成交。港島東兩大中產藍籌屋苑錄至少5宗買賣個案，其中，鰂魚涌康怡花園三房單位放盤僅約一星期，劈價至630萬元售出，低市價約8%。東涌單日連錄4宗買賣，包括東環兩房單位，上車客以550萬元購入，對比9年前一手購入價帳面再低約1.5%。

康怡花園於周三連環錄得至少3宗買賣。中原楊文傑表示，近日屋苑新買家加快入市，包括上述「上康怡」F座中層5室，實用面積約596方呎，享山景，約一星期前叫價680萬元，減價50萬元，只屬兩房價位，即獲用家購入，呎價約10,570元。該盤10月暫錄約12宗買賣。

同區另一指標項目太古城有至少兩宗成交。美聯錢敏義稱，屋苑明宮閣中層B室，實用面積約582方呎，兩房則王，近期叫價約900萬元，用家見政府落實多項樓市措施，議價後終以約828萬元成交，呎價約14,227元。

東環持9年損手 九龍指標屋苑紅磡黃埔花園同樣受惠。中原吳國豪指，新樓市措施推出，買家入市態度轉趨積極，屋苑2期12座中層C室，實用面積約389方呎，以545萬元沽出，呎價約14,010元。

東涌二手成交步伐加快。該行陳偉業表示，上述東環6A座高層5室，實用面積約463方呎，可望海景，僅減價10萬元售出，呎價約11,879元，新買家為上車客。原業主於2015年2月以558.45萬元一手買入，帳面仍蝕8.45萬元。

中原王勤學稱，元朗過去兩日錄至少4宗二手買賣，其中YOHO MIDTOWN第9座高層F室兩房戶，實用面積約534方呎，叫價690萬元，僅降價20萬元，以670萬元成交，呎價約12,547元。全區10月累錄約53宗二手買賣，按月增加約50%。

半新盤都獲二手承接。市場消息透露，大埔白石角University Hill第2A期3座一個低層單位，市傳剛以683.8萬元沽，呎價約14,963元，約一年帳面升值逾18萬元。

嘉湖三房蝕158萬 事實上，儘管近日交投氣氛稍為回升，惟都以蝕讓為主。中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊麗湖居4座高層D室三房戶，實用面積約544方呎，叫價488萬元，早前以468萬元沽出，呎價約8,603元，約5年帳面蝕158.8萬元，貶值約25.3%。

中原林龍南表示，北角城市花園14座高層E室三房戶，實用面積約674方呎，享全海景，放盤數天零議價下以780萬元成交，呎價約11,573元。原業主持貨約11年，帳面仍蝕70萬元。