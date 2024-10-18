●諾基亞上季收入按年跌8.13%至43.26億歐元，遜市場預期，主要是電訊設備市場需求較預期緩慢，並料全年經調整經營溢利恐處於指引範圍23億至29億歐元的低半部，拖累股價曾挫逾5%。及後有傳公司擬在中國裁員約2,000人，為去年裁員計劃（最多1.4萬人）的一部分，以去年底數字計算，中國員工約19%「等收信」。