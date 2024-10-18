簡訊一覽
●達勢股份(01405)公布，主要股東Domino's Pizza昨日開市前同意以場外大手交易方式出售公司股份共1,000萬股，相當於手上持股約55%，或已發行股本約7.66%，據知買家包括機構投資者。公司強調，這不會影響其在內地和港澳的Domino's Pizza經營權，並可提升股份流動性和擴大股東基礎。
●福耀玻璃(03606)公布，今年第三季收入按年增長13.41%至99.73億元（人民幣‧下同），純利19.8億元，按年升53.54%。
●中廣核礦業(01164)公布，上季旗下投資礦山生產天然鈾692.6tU，計劃完成率97.2%，同季天然鈾新簽約數量為2,467tU，按年跌45.1%，但加權均價按年升逾兩成。
●烯石電動汽車新材料(06128)擬配售最多約1.85億股，相關於經擴大後已發行股本約15.81%，配售價為每股0.066元，較昨日收市價折讓約13.16%，預計淨籌約1,197萬元，以償還債務和補充營運資金。
●諾基亞上季收入按年跌8.13%至43.26億歐元，遜市場預期，主要是電訊設備市場需求較預期緩慢，並料全年經調整經營溢利恐處於指引範圍23億至29億歐元的低半部，拖累股價曾挫逾5%。及後有傳公司擬在中國裁員約2,000人，為去年裁員計劃（最多1.4萬人）的一部分，以去年底數字計算，中國員工約19%「等收信」。
●跨國食品飲料巨頭雀巢（Nestle）再度調低今年全年的業績指引，現估計不計併購和匯率等影響的「內生收入」增長僅約2%，基礎經營溢利佔收入比率僅約17%。上季內生收入增長亦差過市場預期，新任行政總裁歸咎近月消費需求轉差，並預期弱勢持續。
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