長和股東通過英電訊業務合併

他透露，3英國正與CMA一起努力，務求將當局的關注事項達成解決方案。他特此申明：「CMA上個月的看法，不是最終的定案。最終定案限期是今年12月7日。」

倘監管批准 料交易明年完成 至於本次合併的好處，他解釋，在於讓集團未來有更好的機會，去實現於英國電訊業務的投資價值。因為就英國的市場而言，3英國生意前景艱難，「因為英國流動電訊市場運作不協調，不利於大型網絡和技術投資的意欲」。如果兩間公司合併成功，將會擁有所需要的規模和平台用作以後投資發展和競爭，挑戰英國現時最大兩間流動電訊商。

他又謂，合併會為長和回籠現金，在未來亦有望會收回更多現金。在協同效應下，合併公司未來可作出更龐大投資，將有利零售客戶、流動虛擬網絡營運商（MVNO）等批發客戶，也有利於英國整體經濟，以及長和股東。若獲監管當局通過，交易預計可於2025年內完成。