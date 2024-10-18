波音傳撲水1170億

國際航空運輸協會（IATA）總幹事沃爾殊表示，兩大飛機製造商波音及空巴交付延遲的問題令航空公司的航手們非常沮喪，恐困擾航空業很多年，迄今從業界所得回饋是情況不會惡化，但也不至於好轉。愛爾蘭廉航瑞安（Ryanair）的行政總裁奧利里亦稱，投身業界30年從未見過運力擴張如此受限。

事實上，正苦於工潮的波音，繼日前預告今年第三季破紀錄勁蝕50億美元後，市傳需要發行新股和債券集資約150億美元（約1,170億港元）。股票佔100億美元，但餘下50億美元的債券可圈可點，因為它強制換股——首3年年息7至8厘，之後按現時市場兩成的溢價去換股。

強制換股的好處在於評級機構不會視之為債務，尤其是3大國際信貸評級機構已開腔警告，如果波音未能在2026年2月1日之前減債110億美元，其評級就會降至「垃圾」，而且發行太多股份也會惹來現有股東不滿。

衞星業務蝕 空巴裁2500人 然而，消息人士坦言，這恐怕不能幫助波音渡過難關，所以公司同時考慮一項結構融資，把部分子公司的收入打包成證券，以此再「撲水」50億美元。另外，據了解，波音暫時未明確何時配股，市場預期在工潮結束之後。

波音的老對手空巴亦不好過，周三才宣布裁員2,500人，所幸不是民航部門，而且國防及太空部門，事緣其衞星業務嚴重虧損，期望在2026年中之前完成今次「瘦身」行動，以增強競爭力。