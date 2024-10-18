Uber或1560億收購旅遊平台Expedia

特斯拉（Tesla）無人自駕計程車（Robotaxi）業務「冇料到」，造就網約車平台Uber股價急升，但周四早段卻跌3.02%，事關有傳他們擬「踩過界」以近200億美元（約1,560億港元）收購旅遊平台Expedia，或成公司歷來最大宗收購。

Uber近日獲第三方接觸為這個概念「摸底」，並與財務顧問商討。關鍵是行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）的角色，皆因他曾經在2005至2017年擔任Expedia行政總裁，目前仍是該公司非執行董事。消息稱，這關係使Uber日後正式提購也不至於是敵意收購，但他會盡量迴避協商。

受惠疫後旅遊熱潮，Expedia去年收入錄128億美元，是全球第4大網上旅遊平台，惟至今市值仍不到200億美元；而Uber過去一年來股價大漲逾八成，市值攀升逾1,700億美元，規模較Expedia高一截。

冀成超級手機應用程式 此外，Uber近年業務由叫車服務拓展至預訂火車與班機、餐點外送、企業物流和廣告領域，希望將公司轉型為「超級手機應用程式」，類似於微信的多功能平台。儘管Uber的興趣仍處於早期階段，可有可無，並未正式與Expedia接觸，但已令Expedia股價早段曾飆7.12%。