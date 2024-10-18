旅客遊日消費破頂

首9月達3040億 港人花費第5多 日圓持續疲弱大大刺激旅客在日本的消費意欲。日本觀光廳數據顯示，今年首9個月，外國旅客消費金額高達5.85萬億日圓（約3,040億港元），已經超越去年全年5.3萬億日圓的紀錄新高，勢必又再創造歷史。單計上季金額亦按年急增逾41%至1.94萬億日圓（約1,006億港元），連續7季高過一萬億日圓，跟本港零售業的慘情形成鮮明對比。

不少港人戲稱遊日是「返鄉下」，每百日圓昨再度跌穿5.2港元大關來「酬賓」，日圓兌每美元亦再度失守150大關。統計指，香港旅客上季在日本的消費金額約1,677億日圓（約87億港元），按年上升27.2%，位居全球第5，折合人均花費逾24.2萬日圓（約1.25萬港元）。

購物住宿開支佔最高 分部開支以購物佔比最高，第三季金額達528億日圓（約27億港元）；緊隨其後的是住宿及餐飲費用，整體金額分別為520億日圓（約26億港元）及368億日圓（約19億港元）。

其他國家及地區方面，上季內地旅客的消費金額繼續稱冠，按年升87.1%至5,177億日圓，佔整體消費額比率26.6%；台灣躍升至第二位，消費額按年升35.8%至2,844億日圓；另南韓及美國旅客的消費力分別排第3位及第4位。

要留意，外國旅客現時除「報復式」爆買日本貨，到訪日本的旅客人數同樣節節上升。日本國家旅遊局稱，上月訪日外國旅客人數按年大增逾31%至287.22萬人，是連續8個月創歷史新高，其中又以南韓旅客最多，按年增加15.1%至有65.67萬人；內地旅客則按年飆逾一倍至65.23萬人。

日本出口10個月首跌 不過，日本最新外貿表現與遊日消費的欣欣向榮背馳，出口更是10個月首度陷入萎縮，連累日本貿易逆差高過市場預期。

日本財務省昨公布，9月份當地出口按年跌1.7%，市場原估計增長0.5%；進口升幅亦低過市場預期的3.2%，按年計只升2.1%，貿易逆差擴闊至2,943億日圓，連續3個月「見紅」。聚焦中美兩國，上月對美貿易順差按年少11.5%至8,426億日圓，對華逆差為6,499億日圓，延續至第42個月。

日本股市連跌兩日，日經平均指數以全日低位收市，收報38,911點，跌269點或0.69%；東證指數（TOPIX）跌兩點或0.11%，收報2,687點。

ACT未放棄全購Seven & i 企業消息方面，Circle-K便利店加拿大母企Alimentation Couche-Tard（ACT）仍未對吞併7-Eleven便利店母企日本Seven & i死心，主席兼創始人布沙爾（Alain Bouchard）稱有意全面收購Seven & i，並有信心解決反壟斷監管障礙。Seven & i股價昨收跌0.43%，報2,215日圓。

上季訪日遊客消費情況