股壇MasterMind：港股整固 恐下試19300

港股昨倒跌收場，獨立股評人沈慶洪認為，與住建部記者會令市場失望有關，指出當局每次開發布會，投資者都關注政策會否有更大力度，又或有關政策規模的實質數字出台，但卻一次又一次欠驚喜。

他估計，恒指初步支持位在19,900點，若跌穿的話，有機會下試19,300點，但預期不會跌太深，因為做淡的投資者未敢太進取，擔心隨時受政策影響反彈，大市目前會趨向成交萎縮、整固待變格局。

內房板塊向下，沈認為，投資者需時觀望地產市道是否好轉。他指內房板塊之前因為政策因素炒上，但如今有關招數已消化得七七八八，加上融創炒高後「抽水」，亦令人憂慮其他內房會有樣學樣，因而促使投資者先行沽貨離場。他預料該板塊會趨向橫行悶局狀態，若9月底房地產市場活躍情況，能延續一季、兩季，才有機會再次做好。

台積電須防大戶食胡 至於晶片股方面，沈指走勢分化兩極，做人工智能（AI）相關晶片需求大，但其他涉及電子消費品晶片復甦較緩慢。台積電第三季業績好過預期，他預期該股會受到AI帶動而繼續受惠，前景較樂觀，但股價累計升幅不少，要留意機構投資者會否趁年底沽貨獲利，若追入的話要做好風險管理。

同場亦有核電股及本地地產股等分析，想知沈慶洪更多分析，可掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。