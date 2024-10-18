中歐電動車關稅談判 分歧仍大 勢延長磋商

中國與歐盟就中國製電動車的額外關稅爭持不下，商務部發言人何亞東昨仍稱，中方已在談判展現最大誠意和靈活性，並與對方在一些領域取得重要進展，可是歐盟始終未積極回應「涉及中歐業界核心關切的問題」，磋商仍有重大分歧。一名歐盟高級官員坦言，雙方在本月底前達成協議似乎非常困難，談判或延長到10月底之後。

何稱，中國已正式邀請歐方技術團隊盡早來華，繼續下一階段面對面的磋商，已為此做好一切準備，就等歐方回復。就中國正研究提高進口大排量燃油車關稅等措施，他表示，中方將綜合考慮各方因素後，慎重作出決定。

儘管蘋果公司（Apple Inc.）已放棄造車，但消息指，原來公司曾夥拍比亞迪開發長續航的磷酸鐵鋰（LFP）電池。比亞迪的工程師當時就向Apple展示過現在使公司揚威中外的「刀片電池」，技術獲對方肯定。比亞迪強調，「刀片電池」完全出自比亞迪的工程師，擁有其完全的產權和專利。