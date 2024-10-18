歐央行減息¼厘 估通脹短期回揚

歐洲央行一如預期減息0.25厘，自10月23日起生效，存款利率、主要再融資利率（MRO）和邊際貸款利率（MLF）將分別降至3.25厘、3.4厘和3.65厘。荷蘭國際集團（ING）報告認為，歐央行連續兩次會議都減息，中間只過了5周而已，期間所得的經濟數據不多，顯然當局擔心歐元區未來增長動力不足，又怕通脹放緩過快。歐元匯價在利率公布後曾跌約0.45%，兌美元曾報1.0812，兌港元曾報8.4算。

歐央行管理委員會強調他們根據對通脹前景的最新評估，而決定貨幣政策立場。目前通脹正在順利放緩，通脹前景也受到近期經濟活動指標意外下行的影響，而融資條件仍受到限制。

擬年底停PEPP再投資 該行預計未來幾個月通脹將上升，然後在明年下降至目標水平。目前歐元區通脹仍高企，主因薪資仍在快速上漲。所幸人力成本壓力預料將持續逐步緩解，而企業利潤亦部分緩衝了通脹的影響。管委會決心確保通脹及時回到2%的中期目標，有需要時政策利率會保持足夠緊縮，並強調央行沒有預設特定利率路徑。

歐央行發布的新聞稿亦披露，被認為是量化寬鬆工具的資產購買計劃（APP），其投資組合規模正以可量度和可預期的速度下降，歐元體系（The Eurosystem）贖回到期證券的本金將不用作再投資。

同樣，歐元體系亦不再就緊急抗疫購債計劃（PEPP）到期證券的所有本金進行再投資，令PEPP投資組合平均每月減少75億歐元。管理委員會計劃在今年底停止PEPP下的再投資。