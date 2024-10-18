金價創紀錄 料一年再升8%

現貨金昨日再創歷史新高，每安士曾見2,695美元，升0.81%。黃金交易商、精煉商等在出席美國邁阿密舉行的倫敦金銀市場協會（LBMA）年度行業會議預期，金價到明年10月底將漲至每安士2,917美元，意味較現水平高出約8.23%。

另有分析認為，美國國債孳息率偏軟、環球主要央行減息預期升溫、中東局勢持續不明朗，以及消費者對買入黃金的興趣持續上升，都是支撐金價上漲的關鍵因素。

估2030飆至4800美元 資產管理公司Incrementum唱好金價，直言到2030年會升上4,800美元，即距離現價仍有78%的上升空間。他們解釋，觀乎去年場外黃金交易量增長8倍令人震驚，且至今趨勢持續，上半年的場外交易增長近60%，遠遠彌補了今年第二季度黃金需求下降6%的影響，相信黃金對比美元和歐元等主要法定貨幣更加可靠，因其確保了償付能力。

International Money Transfer理財規劃師Steven Kibbel認為，今年金價有望升穿3,000美元，原因是許多國家均先後減息，加上經濟表現不穩定，均是推高金價的利好因素。Allegiance Gold營運總監Alex Ebkarian則提及，大型基金交易員已經確立了通過交易所買賣基金（ETF）或其他方式持有黃金，變相令中小型公司和散戶投資者成為黃金增長的主要動力。

其他商品方面，內地住建部等部委昨日的記招驚喜欠奉，拖累新加坡鐵礦石期貨價格一度跌穿每噸100美元，日內跌幅達4%，為9月底以來新低。